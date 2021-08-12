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    Fatoş Yelliler'in yasak aşk itirafının ardından flaş hamle! Gülşah Saraçoğlu Gökhan Göz’ü affetti 5. kez “Aşka devam” dedi

    Modacı Gülşah Saraçoğlu, Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkan Gökhan Göz’ü affetti. İkili 5. kez “Aşka devam” dedi

    Aşkta 5. dikiş

    Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'in ilişkisi bir türlü dikiş tutmuyor. Evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta adı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk iddiasına karışan Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu.

    Yelliler'in suçu üstlenip Gökhan Göz'den özür dilemesinin ardından modacı harekete geçti. Sevgisini 5. kez affeden Saraçoğlu, önceki gün aşkıyla bir fotoğrafını paylaştı. Arabada, "Şiire Gazele" adlı şarkıyı dinleyen Saraçoğlu-Göz ikilisine 'Siz daha çok ayrılıp barışırsınız" yorumları geldi.

    GÖKHAN GÖZ'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ
    Fatoş Yellier, Berdan Mardini ile boşanma aşamasındayken Gökhan Göz'le yakınlaştı.

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