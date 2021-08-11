Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emir Sarıgül ile teknede görüntülenen Sibel Can'dan şaşırtan hamle! Sahne alacağı otellere bakın ne şart koştu

    6 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen Sibel Can-Emir Sarıgül, geçtiğimiz mayıs ayında Bodrum’da yakalanmıştı. Aşkını gizli yaşamak isteyen Sibel Can, sahne alacağı otellerle yaptığı sözleşmeye tek bir şart koştu: Gazeteci de istemem, röportaj da vermem

    Takvim
    Sibel Can emir verdi

    Türkiye'nin en önemli seslerinden biri olan Sibel Can, 6 yıldır aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül'le sessiz yerlerde buluşuyordu. Bu istisnayı geçtiğimiz Mayıs ayında bozan ve Bodrum'da birlikte fotoğrafları çekilen çift, yine 'gizlilik' kararı aldı.

    Sibel Can, sahnelerin başlaması ile birlikte birçok otelde sahne almaya başladı. Başarılı şarkıcı, sahne alacağı otellerin sözleşmesine tek bir maddeyi özellikle koydurdu.

    Emir Sarıgül'ün bir diğer aşkı Buket Aydın'la sorun yaşamak istemeyen Can, "Otellerde gazeteci istemiyorum. Röportaj da asla vermem. Özel hayatımın deşifre edilmesini istemiyorum" dediği ve bu konuda bir maddeyi sözleşmeye eklettirdiği ortaya çıktı. Emir Sarıgül, Sibel Can'la görüntülendikten sonra bu ikiliyi tepki gösteren Buket Aydın, Instagram hesabından "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" sözünü paylaşmıştı.
        Bu başarının mimarı Erdoğan’dır
        Haberler Saklambaç Emir Sarıgül ile teknede görüntülenen Sibel Can'dan şaşırtan hamle! Sahne alacağı otellere bakın ne şart koştu
            SON DAKİKA