Emir Sarıgül ile teknede görüntülenen Sibel Can'dan şaşırtan hamle! Sahne alacağı otellere bakın ne şart koştu

Emir Sarıgül'ün bir diğer aşkı Buket Aydın'la sorun yaşamak istemeyen Can, "Otellerde gazeteci istemiyorum. Röportaj da asla vermem. Özel hayatımın deşifre edilmesini istemiyorum" dediği ve bu konuda bir maddeyi sözleşmeye eklettirdiği ortaya çıktı. Emir Sarıgül, Sibel Can'la görüntülendikten sonra bu ikiliyi tepki gösteren Buket Aydın, Instagram hesabından "Kişinin kalitesini kendisinin belirlemesi muazzam bir adalet" sözünü paylaşmıştı.