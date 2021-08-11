Deniz Akkaya'nın kızı ile yaptığı bikinili paylaşımlarına tepki yağdı! 'Yazık değil mi o kıza'

Yazıklar olsun sana. Hiç mi utanmıyorsun o yavrunun fotoğraflarını paylaşıyorsun.

Gerçekten inanamıyorum. Deniz Akkaya para için çocuğunu ne hale düşürdü.

Ayşe bile ilerde annesinden utanacak. Bu nasıl bir rezilliktir.

Ah şanssız kız Ayşe. Annesi para kazansın diye bu duruma alet ediliyor.

Deniz Akkaya, mankenlik döneminde neydi ki, şimdi ondan tutarlı davranış bekliyorsunuz.