Deniz Akkaya'nın kızı ile yaptığı bikinili paylaşımlarına tepki yağdı! 'Yazık değil mi o kıza'

Türkiye'nin birçok bölgesindeki yangınlar ciğerimizi yaktı. Eski manken Deniz Akkaya da, sosyal medyadan şov amaçlı paylaşım yapan ünlülere gösterdiği tepki alkış aldı. Ancak aynı Deniz Akkaya, henüz 11 yaşında olan kızı Ayşe ile birlikte çektirdikleri bikini imaj fotoğraflarını sürekli paylaşmaya başladı. Deniz Akkaya'nın çocuklarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren kızının babası Efe Önbilgin, fotoğrafların sosyal medyadan kaldırılmasını talep etmişti. Aile Mahkemesi bu talebi reddederken, istinaf yeniden mahkeme yolunu açtı. Efe Önbilgin, kızının ticari konularda kullanılması karşısında sessiz kalmamıştı.
AKKAYA SUS PUS OLDU
Tepkiler çığ gibi büyürken Deniz Akkaya sessiz kaldı. Bergüzer Korel, Nevbahar Koç gibi birçok ünlü isim, çocuklarının fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterirken Akkaya'nın para hırsına son derece sert eleştiriler dikkat çekti. İşte o eleştirilerden bazları:
Yazıklar olsun sana. Hiç mi utanmıyorsun o yavrunun fotoğraflarını paylaşıyorsun.
Gerçekten inanamıyorum. Deniz Akkaya para için çocuğunu ne hale düşürdü.
Ayşe bile ilerde annesinden utanacak. Bu nasıl bir rezilliktir.
Ah şanssız kız Ayşe. Annesi para kazansın diye bu duruma alet ediliyor.
Deniz Akkaya, mankenlik döneminde neydi ki, şimdi ondan tutarlı davranış bekliyorsunuz.