Gülşah Alkoçlar kızı Aslışah Alkoçlar için kesenin ağzını açtı! Doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Şubat ayında sürpriz bir şekilde Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Aslışah Alkoçlar, evlenirken hamile olduğu iddiasını önce inkar etti. Ancak karnı belirginleşince bebek haberini duyurmak zorunda kalmıştı. Şimdilerde yaklaşık 7 aylık hamile olan sosyetik güzele annesinden torun hediyesi geldi. Gülşah Alkoçlar, küçük kızları Aslışah'a doğum hediyesini erkenden vererek sürpriz yaptı.

ANAHTARI KAPTI HAVALARA UÇTU

Gülşah Hanım, kızına Kosifler Oto'dan son model Mini Cooper satın aldı. JCW Convertible serisinden 44.900 dolarlık yaklaşık (380 bin lira) değerinde bir araba alan Gülşah Alkoçlar, anahtarları kızına verdi. Aslışah Alkoçlar, yeni oyuncağını görünce mutluluktan havalara uçtu. Bu arada Kaan Demirağ da sosyetik güzele evlilik ve bebek hediyesi olarak Kemer Country'de 15 milyon TL'lik kütük ev almıştı. Daha doğum yapmadan hediye yağmuruna tutulan Aslışah Alkoçlar "Şanslı anne" dedirtti.

Gülşah Alkoçlar, kızının çok istediği Mini Cooper'dan alarak torun hediyesi verdi.

Kaan Demirağ, yaptığı pahalı jestlerle eşi Aslışah Alkoçlar'ı mutlu ediyor.