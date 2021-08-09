Sevcan Zabit, iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi

Türkiye eski güzellerinden Sevcan Zabit, Şile'deki Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant'ta gerçekleştirilen düğünle iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. Düğünde doyasıya eğlenen çiftin mutluluğuna, Sevcan Zabit'in kızları Melodi ve Lal Erberk de şahitlik etti.
İKLİM KRİZİNE DİKKAT!
Popçu Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. Kerki Solfej'in Yaz Konserleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı, konserde iklim krizine dikkat çekmek için Tema Vakfı'nın 'Farkında mıyız' videosunu yayınladı.
DERMAN ÇAĞRISI
Güzel oyuncu Mina Derman, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, "Ormanlar hepimiz için çok kıymetli. Yaşadığımız şeyler çok acı. Kaybettiğimiz ormanları geri kazanmalıyız" diye konuştu.