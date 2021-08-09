Sevcan Zabit, iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi

KEREM NAKAVT

Busenaz Sürmeneli'nin röportaj verirken altın madalyasının alıştırmacı Cahit Süme'nin boynunda takılı olması tepki çekmişti. Oyuncu Kerem Bursin de "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" diye mesaj yayınladı. Milli boksör Sürmeneli, "Kerem Abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen. Merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş, beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi. Özür dileyen Kerem Bursin de Busenaz'ı tekrardan tebrik ederek eski paylaşımı sildi.