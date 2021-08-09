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    Sevcan Zabit, iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi

    Türkiye eski güzellerinden Sevcan Zabit, Şile'deki Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant'ta gerçekleştirilen düğünle iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. Düğünde doyasıya eğlenen çiftin mutluluğuna, Sevcan Zabit'in kızları Melodi ve Lal Erberk de şahitlik etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 9 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    Sürpriz imza

    Türkiye eski güzellerinden Sevcan Zabit, Şile'deki Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant'ta gerçekleştirilen düğünle iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi. Düğünde doyasıya eğlenen çiftin mutluluğuna, Sevcan Zabit'in kızları Melodi ve Lal Erberk de şahitlik etti.

    İKLİM KRİZİNE DİKKAT!
    Popçu Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu     BtcTurk PRO sahnesindeydi. Kerki Solfej'in Yaz Konserleri kapsamında sahneye çıkan sanatçı, konserde iklim krizine dikkat çekmek için Tema Vakfı'nın 'Farkında mıyız' videosunu yayınladı.

    DERMAN ÇAĞRISI
    Güzel oyuncu Mina Derman, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, "Ormanlar hepimiz için çok kıymetli. Yaşadığımız şeyler çok acı. Kaybettiğimiz ormanları geri kazanmalıyız" diye konuştu.

        GÜZEL HEDİYE
        Sinem Kobal, 14 Ağustos'taki doğum günü için sevenlerine çağrı yaptı. Güzel oyuncu, doğum gününde hediye yerine HAYTAP'a (Hayvan Hakları Federasyonu) bağış yapılmasını istedi. Kobal, "Bağışlarınızın bir canlı için fayda sağlaması, bana hediyelerin en güzeli olur" dedi.

        KIVANÇ DUYDUK
        Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden yine alkışlık hareket. Ünlü çift, ülkemizdeki yangıları söndürmek için helikopter kiralayan Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne 300 bin liralık bağışta bulundu.

        KEREM NAKAVT
        Busenaz Sürmeneli'nin röportaj verirken altın madalyasının alıştırmacı Cahit Süme'nin boynunda takılı olması tepki çekmişti. Oyuncu Kerem Bursin de "Busenaz'ın boynunda olmalı madalya" diye mesaj yayınladı. Milli boksör Sürmeneli, "Kerem Abi merhabalar, madalya benim boynumdaydı esasen. Merasimden sonrasında bana yıllarını vermiş, beni buralara getirmiş hocamın boynuna taktım, sevincimi paylaştım yazgı arkadaşımla. Burada ne demek istediğinizi anlamadım pek? Hocamın madalyamı elimden zorla mı aldığını düşündünüz?" dedi. Özür dileyen Kerem Bursin de Busenaz'ı tekrardan tebrik ederek eski paylaşımı sildi.

            GEÇ OLDU UYUMALİ!
            Sibel Can, önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Can'ı dinlemeye gidenler arasında Mehmet Ali Erbil de vardı. Erbil, yaklaşık bir saat sonra müsaade isteyip odasına çekildi.

            Doktorlarının belirlediği 'sağlıklı yaşam programı'nı bire bir uygulayan ünlü şovmen, uyku saati geldiği için Sibel Can konserini yarıda bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

            MUSA KAPTAN İŞ BAŞINDA
            Bodrum'un             ilk ve tek deniz taksisi olan Musa Kaptan yönetimindeki Türkbükü Deniz Taksi, sosyetik isimlerin yanı sıra tatilcileri en hızlı ve en güvenilir şekilde istedikleri yerlere ulaştırmaya devam ediyor. Musa kaptan, "Amacımız insanları keyifle gidecekleri yere ulaştırmak" dedi.

                AMCADAN YEĞENE BÜYÜK JEST
                Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat,                 Bodrum'da yaşayan iş insanı yeğeni Alptekin Polat ve ortağı Kemal Çolakoğlu'na ait "Salt Hayat" markası altındaki projeleri inceledi. Projeleri çok beğenen İbrahim Polat, iki ortağı da tebrik etti. Ayrıca yakın dostu İranlı iş insanı Cafer Talay'ın, projelerden ev almasına vesile oldu.

                TURİZM ELÇİSİ OLDU
                Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan, Hatay'ın gönüllü turizm elçisi oldu! Alkan, dizide Ferit Sancakzade karakteriyle büyük ilgi görüyor. Ferit, İstanbul'da tanışıp doğup büyüdüğü şehre getirdiği Ayşe'ye her fırsatta Hatay'ın güzelliklerini anlatıyor.

                KARABİBERİM İSYANI ÇIKTI!
                İlknur                 Soydaş, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan Soydaş "Karabiberim" olarak anılmasına isyan etti.

                    GERİ SAYIMA BAŞLADI
                    Melodi Elbirliler, önceki gün Nişantaşı City's objektiflere takıldı. Şef Arda Türkmen'le bir yıldır birlikte olan Elbirliler, "Gelinliğimi aldım. Yakında evleniyoruz" dedi.

                    HASRET GİDERDİLER
                    Murat Cevahir, oyuncu sevgilisi Hazal Erişkin ile Zorlu AVM'deydi. Bir süredir yurt dışında olan Cevahir, ülkeye döner dönmez soluğu sevgilisinin yanında aldı. İkili, meydan katındaki Cantinery'de baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.
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                    Ev kadınına kolay emeklilik
                    Haberler Saklambaç Sevcan Zabit, iş insanı Cem Çolakoğlu ile hayatını birleştirdi
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