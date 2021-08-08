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    Gökhan Alkan'dan evlilik teklifi almıştı! Nişana gölge düştü: “Çok mutsuzum. Düğünü konuşamam”

    Geçtiğimiz hafta sürpriz şekilde evlilik teklifi alıp Gökhan Alkan’la nişanlanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, “Çok mutsuzum. Düğünü konuşamam” dedi

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Nişana gölge düştü!

    Oyuncu Gökhan Alkan 'Alın yazım' dediği sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye geçtiğimiz hafta Datça'da evlilik teklif etmişti. Sevgilisiyle sürpriz şekilde aile arasında nişanlanan Cavadzade, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

    Yaşanan yangın felaketlerinden çok etkilendiğini söyleyen Cavadzade, "Benim yaşadığım tüm sevinçlerin üzerinde bir gölge var şu anda. Çok mutsuzum. Böyle bir süreçte düğün konuşmayalım'' dedi.

    39 yaşındaki güzel oyuncu, "İnsanlar yangınla boğuşurken evlilik konuşmak olmaz"

    TAKVİM YAZDI NESRİN ŞAŞIRDI!
    Gökhan Alkan'ın, Cavadzade'ye yaptığı sürpriz evlilik teklifini ilk TAKVIM duyurmuştu. Güzel oyuncu, önceki gün, "Bütün detayları gazete yazdı zaten" diyerek gülümsedi.

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