Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler’den Gökhan Göz’le yasak aşk iddialarına şok cevap!

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı olaylı aşkla adını duyuran Gökhan Göz'ün Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Olayın kahramanı Fatoş Yelliler, konuya ilişkin sessizliğini bozdu ama yaptığı bu açıklama itiraf niteliğindeydi:

Eski eşimle boşanma aşamasında iken, Gökhan Bey ile kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi.

Berdan Mardini ile Fatoş Yellier, 11 yıllık evliliğini, mart ayında noktaladı.

Fatoş Yelliler, geçtiğimiz ay Büyükçekmece'de otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğramıştı.