Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarıyla olay olan Hadise’nin 5 yıl önceki sözleri 'Arşivden yeni hadise çıktı' dedirtti

YİNE GÜNDEM OLDU

Gazeteciler, Hadise'ye "Gündeş ve Zarrab'ın boşanmasına ilişkin ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Popçu ise "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" cevabını verdi. Tekrar günyüzüne çıkan bu röportaj gündem oldu. Sosyal medyada "Gündeş'in yanındayım diyen Hadise, şimdilerde tam karşısında" yorumu yapıldı.