Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarıyla olay olan Hadise’nin 5 yıl önceki sözleri 'Arşivden yeni hadise çıktı' dedirtti

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Nisan ayında resmi olarak boşandığı Reza Zarrab, için "Beni ünlü isimlerle aldattı" demişti. Daha sonra bu ünlü kişinin Hadise olduğu aylarca magazin sayfalarını süsledi. Güzel şarkıcı, bu iddiaları sert bir dille yalanlasa da Ebru Gündeş sessiz kalarak, yıllardır dostluk yaptığı Hadise'yi adeta ateşe attı.
HAYATI KABUS OLDU
Adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddiasına karışan Hadise, zor günler geçirdi. Kaan Yıldırım'la evliliğe giden ilişkisi de büyük zarar gören popçu, aşkı bitirmek zorunda kaldı. Önceki gün ise arşivlerden çıkan bir röportaj dikkat çekiciydi. Bundan 5 yıl önce Zarrab'la boşanmaya çalışan Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta sahne aldı. Hadise de mekana giderek morali bozuk arkadaşına destek verdi.
YİNE GÜNDEM OLDU
Gazeteciler, Hadise'ye "Gündeş ve Zarrab'ın boşanmasına ilişkin ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Popçu ise "Ne yaşarsa yaşasın ben Ebru'nun yanındayım. Hepimiz hayatımızda bir şeyler yaşayabiliriz. Önemli olan her anlamda dostlarımızın yanında olabilmek" cevabını verdi. Tekrar günyüzüne çıkan bu röportaj gündem oldu. Sosyal medyada "Gündeş'in yanındayım diyen Hadise, şimdilerde tam karşısında" yorumu yapıldı.