Güzel oyuncu Begüm Kütük, Bodrum'u salladı. Karükatürist Erdil Yaşaroğlu'nun oyuncu eşi Begüm Kütük'ü Beyaz Beach'te denize girerken görüntüledik.
Eşinin işleri nedeniyle eşlik edemediği oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte tekneyle beach'e geldi.
40 yaşındaki Begüm Kütük, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Kütük, Bodrum'a ailesini görmeye geldiğini ve komşularla plaj kaçamağı yaptığını söyledi.
Yaşanan yangınlara çok üzüldüğünü söyleyen Begüm Kütük, "Böyle cennet vatan kimsede yok kıymetini bilelim" dedi.