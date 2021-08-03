İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta için yüzünü boyayan Can Yaman, ülkesinde yaşanan yangınları umursamadı. 7'den 70'e herkesi hayal kırıklığına uğratan Can Yaman, büyük tepki çekti.
Bir de önceki gün jakuzide keyif yaptığı anları paylaşan oyuncuya sadece Türkiye'den değil, İtalya'dan da tepki vardı. Oyuncu Tolga Güleç de, Yaman'a "Vasıfsız" dedi.
VATAN YEŞERECEK
Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'daki 3. konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'daydı. Şarkıcı, "Onlar yaktıkça biz sevgi diliyle vatanımızı yeniden yeşerteceğiz" diye konuştu.