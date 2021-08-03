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    Can Yaman, ülkesinde yaşanan yangınları umursamadı

    İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta için yüzünü boyayan Can Yaman, ülkesinde yaşanan yangınları umursamadı. 7'den 70'e herkesi hayal kırıklığına uğratan Can Yaman, büyük tepki çekti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 3 Ağustos tarihli Saklambaç haberleri.

    Yazık sana canım

    İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta için yüzünü boyayan Can Yaman, ülkesinde yaşanan yangınları umursamadı. 7'den 70'e herkesi hayal kırıklığına uğratan Can Yaman, büyük tepki çekti.

    Bir de önceki gün jakuzide keyif yaptığı anları paylaşan oyuncuya sadece Türkiye'den değil, İtalya'dan da tepki vardı. Oyuncu Tolga Güleç de, Yaman'a "Vasıfsız" dedi.

    VATAN YEŞERECEK
    Tan Taşçı, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'daki 3. konseri için Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'daydı. Şarkıcı, "Onlar yaktıkça biz sevgi diliyle vatanımızı yeniden yeşerteceğiz" diye konuştu.

        BİN KERE YAZIKLAR OLSUN
        Tuğba Özay, geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. Felç geçirip 2 gün sonra bir açılışa katıldığı için tepki çeken Özay, "2 ay önce onlarla sözleşme yapmıştım. Hakkımda dedikodu çıkaranlara bin kere yazıklar olsun" dedi.

        SÜRPRİZ ÖYKÜSÜ
        Oyuncu         ve şarkıcı Öykü Gürman, JUSS Meyve Suları'nın reklam yüzü oldu. Reklam filmi önceki gün Sapanca NG Enjoy Otel'de düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı. Öykü Gürman, sahnedeyken büyük sürprizle karşılaştı. Yarın doğum günü olan Gürman'a kesilen pastayla erken kutlama yapıldı.

        BODRUM GÜLÜ
        Sosyetik Gül Gölge, Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün Torba'da bir beach'te arkadaşıyla görüntülenen Gül Hanım, uzun süre şezlongta arkadaşlarıyla sohbete daldı. Daha sonra sıcaktan bunalan güzel sunucu, denize girerek ferahladı. 39 yaşındaki Gölge, yaklaşık 1 saat denizden çıkmadı.

            10 BİN DOLARLIK SÜSLÜ
            Asya Gashi "Uyumadım" klipinde Chow chow cinsi köpeği ile kamera karşısına geçti. Gashi'nin 10 bin dolarlık kolyeyi köpeğine takması çok konuşuldu.

            SANKİ DOĞUM YAPMADI
            Elif Ece Uzun, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıl ikiz bebeklerini dünyaya getiren güzel sunucu, fit görünümüyle görenleri şaşkınlık içerisinde bıraktı.

            BİKAP'LA ŞENLENECEK
            Bikap'ın Kurucusu Bilge Kuru             tarafından düzenlenecek olan alışveriş şenliği bu yıl Yalıkavak Moon Beach'te yapılacak. 18 Ağustos'ta Erkan Ünal'ın ev sahipliğinde yapılacak şenlikte farklı sektörlerdeki markalardan 30 stant olacak. Şenliğe Pervin Ersoy, Özlem Yıldız ve birçok ünlü katılacak.

                ÖZEL FESTİVAL
                19-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu "Kıyıdan Kıyıya Türkiye- Yunanistan Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor. Festivale çok önemli yapımlar katılıyor.

                YILDIZLARA TÜRK STİLİ
                Real Madrid'in yıldızı Marcelo ve takım arkadaşı Karim Benzema'nın stillerinde Türk kökenli Alman tasarımcı Seyit Ares'in imzası bulunuyor. Özgün tasarımlarıyla dünya yıldızlarının dikkatini çeken Ares, "Her iki yıldız da kıyafetleri çok iyi taşıyor. Onlarla çalışmak harika" dedi.

                HOLLYWOOD'DAN TÜRKİYE'YE
                Hollywood'da                 dolaşırken keşfedilen ve "Dirty Love" adlı dizide rol alan Ceyda, müzik hayalini de gerçeğe dönüştürdü. Bestelerini Sezen Aksu'nun ekibine dinleten Ceyda, "Durum Berabere" adlı şarkıyı dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

                    2 PROJE VAR
                    Makedonya                     doğumlu oyuncu Bertan Asllani bu yıl yer aldığı iki projenin ardından iki diziyle daha izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığı MF yapımın üstlendiği iddialı proje 'Skandal'ın yanı sıra internet platformunda yayın yapan bir mecrada da boy gösterecek.
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                    'Global Call Help Turkey' maskesi düştü
                    Haberler Saklambaç Can Yaman, ülkesinde yaşanan yangınları umursamadı