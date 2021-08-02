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    Oyuncu Pelin Karahan ‘hayali ihracat’ yapmakla suçlanan eşi Bedri Güntay’a destek çıktı!

    Oyuncu Pelin Karahan, ‘hayali ihracat’ yapmakla suçlanan eşi Bedri Güntay’a destek çıktı. Güzel oyuncu, “Bu davada biz de mağduruz. Eşimin onlardan daha önce açtığı bir dava var zaten” diye konuştu.

    Doğan Savaş
    Eşsiz destek

    Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak Marina'da görüntülendi. Elinde alışveriş paketleri bulunan oyuncu gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Karahan, iş insanı eşi Bedri Güntay hakkında 'hayali ihracat' suçlaması ile açılan dava hakkında soruları da cevapladı.

    Karahan, "Öyle bir şey yok. Bu zaten daha önceden devam eden bir dava. Burada benim eşimde mağdur durumda. Eşimin onlardan daha önce açtığı bir dava var zaten. Bu haberlerin eşimin kariyerinin en iyi olduğu dönemde çıkması çok manidar. Dava süreci devam ediyor. Biz de mağdur olan taraftayız" diyerek eşine destek oldu.

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