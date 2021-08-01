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    Türkiye tek yürek! Sanatçısı, sporcusu, iş adamı... 83 milyon yangına karşı birleşti

    Sistematik şekilde çıkartılan yangınlar, yüreğimizi parçaladı. Ancak sanatçısı, sporcusu, iş dünyası aynı amaç için buluştu. Kimi yardım gönderdi, kimi ağaç fidanı bağışladı. 83 milyonun ‘tek yürek’ olması ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu dünyaya ilan etti...

    Sanatçısı, sporcusu, iş adamı... 83 milyon yangına karşı birleşti

    Şarkıcı Aleyna Tilki, herkesin takdirini kazanan bir harekete imza attı. Tilki, orman yangınlarında görev alan ekiplere su taşırken dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı. Tilki, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin."

    TİLKİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM
    Aleyna     Tilki, yaşanan bu olayların çok büyük bir acı bırakacağını belirterek şöyle konuştu: Hepimiz ağlıyoruz. Ancak yaraları sarma zamanı. Herkes elinden geldiğince destek olmalı. Birlik olursak, başarırız...

    ANLI ŞANLI DESTEK
    YIllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, topladığı bağışlarla birçok şehre mobil aşevi aracı göndermeye devam ediyor. Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 33 ayrı şehrinde hizmet veren aşevi araçları mutlu etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın sabotajlarına sessiz kalmayan Anlı, aşevi araçlarını bu bölgelere yönlendirdi. Başta Osmaniye olmak üzere Marmaris ve diğer bölgelere yola çıkan aşevi araçları, yolda da büyük destek gördü.

        İTFAİYECİ YUSUF GÜNEY
        Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Manavgat'ta başlayan ve birçok bölgeye sıçrayan yangınlar için bölgeye gitti. Güney, aracıyla seyir halindeyken gördüğü küçük yangınlara müdahale etti. Instagram'dan takipçilerine seslenen Güney, "Sönen yangınlar yeniden alevlenebiliyor. Lütfen dikkat edelim" dedi.

        GÖZ HAKKI!
        Antalya'da         çıkan orman yangınında tedavisi için biriktirdiği parası yanan Cemile Öner'e, iş insanı Gökhan Göz destek çıktı. Kanser tedavisi için ineğini satan Cemile Öner'e, dün gece ziyaret eden Gökhan Göz, yanan tüm parasını iade ederek bir nevi Cemile Öner'in yaralarını sarmış oldu.

        ÜNLÜLERDEN YARDIM
        KENAN DOĞULU:         Kuşadası konserinin gelirini ve "Koca Çınar" şarkısının 1 yıllık gelirini Tema Vakfı'na bağışladı.


            MUSTAFA CECELİ: Tema Vakfı'na 5 bin adet fidan bağışladı.


            SİNAN AKÇIL: Palm Beach konser gelirini bağışladı.


            PELİN KARAHAN: Yangında evini kaybedenlere beyaz eşya yardımı yapacağını açıkladı.
                İşçiye 8.284 TL yeni tazminat
                Haberler Saklambaç Türkiye tek yürek! Sanatçısı, sporcusu, iş adamı... 83 milyon yangına karşı birleşti