Türkiye tek yürek! Sanatçısı, sporcusu, iş adamı... 83 milyon yangına karşı birleşti

Şarkıcı Aleyna Tilki, herkesin takdirini kazanan bir harekete imza attı. Tilki, orman yangınlarında görev alan ekiplere su taşırken dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Şahin Akdemir için hatıra ormanı yaptırma kararı aldı. Tilki, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Turkcell Vadi İstanbul konserimden elde edeceğim geliri çıkan yangına ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin."
TİLKİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM
Aleyna Tilki, yaşanan bu olayların çok büyük bir acı bırakacağını belirterek şöyle konuştu: Hepimiz ağlıyoruz. Ancak yaraları sarma zamanı. Herkes elinden geldiğince destek olmalı. Birlik olursak, başarırız...
ANLI ŞANLI DESTEK
YIllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, topladığı bağışlarla birçok şehre mobil aşevi aracı göndermeye devam ediyor. Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 33 ayrı şehrinde hizmet veren aşevi araçları mutlu etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın sabotajlarına sessiz kalmayan Anlı, aşevi araçlarını bu bölgelere yönlendirdi. Başta Osmaniye olmak üzere Marmaris ve diğer bölgelere yola çıkan aşevi araçları, yolda da büyük destek gördü.