Türkiye tek yürek! Sanatçısı, sporcusu, iş adamı... 83 milyon yangına karşı birleşti

ANLI ŞANLI DESTEK

YIllardır ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, topladığı bağışlarla birçok şehre mobil aşevi aracı göndermeye devam ediyor. Anlı'nın çağrısıyla başlayan aşevi kampanyasıyla Türkiye'nin 33 ayrı şehrinde hizmet veren aşevi araçları mutlu etti. Türkiye'nin dört bir yanındaki yangın sabotajlarına sessiz kalmayan Anlı, aşevi araçlarını bu bölgelere yönlendirdi. Başta Osmaniye olmak üzere Marmaris ve diğer bölgelere yola çıkan aşevi araçları, yolda da büyük destek gördü.