Sevcan Orhan fazla kilolara veda etti! Fit hali ile dikkat çekti

FELÇ DEĞİL REKLAM

Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, İki gün önce gözyaşları içinde, "Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Sağlığına çabuk kavuşan Özay, dün İstanbul'daydı. Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılıp kurdale kesen Özay'ın eğlenceli tavırları herkesi kızdırdı. Özay'a sosyal medyada "Dün felç geçirdim diye ağlıyordun, bugün güle oynaya açılıştasın", "Felç değil reklam", "Bu nasıl vicdan çok yazık' şeklinde yorumlar yapıldı.