Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sevcan Orhan fazla kilolara veda etti! Fit hali ile dikkat çekti

    Şarkıcı Sevcan Orhan, Vadistanbul’daydı. İşte haberin detayları ve 1 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Fazla kilolara veda etti

    Şarkıcı Sevcan Orhan, Vadistanbul'daydı. Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen Orhan, "Bu normalleşme döneminde iş temposu ve diyet sayesinde kilolarımdan kurtuldum" dedi.

    FELÇ DEĞİL REKLAM
    Manavgat'ta     bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, İki gün önce gözyaşları içinde, "Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Sağlığına çabuk kavuşan Özay, dün İstanbul'daydı. Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılıp kurdale kesen Özay'ın eğlenceli tavırları herkesi kızdırdı. Özay'a sosyal medyada "Dün felç geçirdim diye ağlıyordun, bugün güle oynaya açılıştasın", "Felç değil reklam", "Bu nasıl vicdan çok yazık' şeklinde yorumlar yapıldı.

    EVGİN, UMUT AŞILADI
    Erol Evgin, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. "Ninnilerden, ağıtlara kadar müzikle doğup, müzikle ölen bir milletiz. Bu zorlu günlerde müzik susmamalı, müzik insanı hayata bağlar" dedi.

        KAYIP ÇOCUK SÜRPRİZİ
        Son dönemin popüler ismi Irmak Arıcı, Elbistan Festivali'nde sahne aldı. Kaybolan bir çocuğu annesini bulması için sahneye çıkartan güzel şarkıcı, ağlayan çocuğun sakinleşmesi için elinden geleni yaptı. Arıcı, annesinin bulunmasıyla konserine devam etti.

        ALIŞVERİŞ ARKADAŞI
        Sosyetik Dila Tarkan,         önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Köpeği Peanut ile alışverişe çıkan Dila Tarkan, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

        ŞİPŞAK ÇİFT
        Oyuncu Fatma Toptaş, 'Gürkan Şef' lakaplı sevgilisi Gürkan Topçu ile birlikte Zorlu AVM'de alışveriş turunda görüntülendi. Aceleleri olduklarını söyleyen çift, muhabirleri kırmayarak objektife poz vermeyi ihmal etmedi.

            AİLEYE GİRDİ
            Sevilen             şarkıcı Keremcem'in İranlı sevgilisi Gazal Bayat ile aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaptı. Sevgilisini ailesiyle kaynaştırdığını söyleyen şarkıcı, evlilik sinyali verdi. "Bodrum'da ailemizle birlikte keyifli anlar yaşadık. En kısa zamanda bir daha gideceğiz" diyen Keremcem'in aşkı Gazal'la eski eşi Seda Güven'in benzerliği de dikkat çekiyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşçiye 8.284 TL yeni tazminat
            Haberler Saklambaç Sevcan Orhan fazla kilolara veda etti! Fit hali ile dikkat çekti