Sevcan Orhan fazla kilolara veda etti! Fit hali ile dikkat çekti

Şarkıcı Sevcan Orhan, Vadistanbul'daydı. Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen Orhan, "Bu normalleşme döneminde iş temposu ve diyet sayesinde kilolarımdan kurtuldum" dedi.
FELÇ DEĞİL REKLAM
Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, İki gün önce gözyaşları içinde, "Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Sağlığına çabuk kavuşan Özay, dün İstanbul'daydı. Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katılıp kurdale kesen Özay'ın eğlenceli tavırları herkesi kızdırdı. Özay'a sosyal medyada "Dün felç geçirdim diye ağlıyordun, bugün güle oynaya açılıştasın", "Felç değil reklam", "Bu nasıl vicdan çok yazık' şeklinde yorumlar yapıldı.
EVGİN, UMUT AŞILADI
Erol Evgin, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesindeydi. "Ninnilerden, ağıtlara kadar müzikle doğup, müzikle ölen bir milletiz. Bu zorlu günlerde müzik susmamalı, müzik insanı hayata bağlar" dedi.