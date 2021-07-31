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    Burcu Esmersoy simit itirafının ardından gelen tepkiler hakkında konuştu! 'O yorum beni çok güldürdü'

    Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler’deydi. İşte haberin detayları ve 31 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Martı Burcu

    Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'deydi. "Pazar kahvaltısında 8 simit yerim" açıklaması hatırlatılan güzel sunucu, "Simit yemeyi çok seviyorum. Sosyal medyadan aldığım 'Yarın gel martı olarak işe başla' yorumu beni çok güldürdü" dedi. (AYDIN HAMZA)

    EL ELE İLK POZ
    Genç oyuncular Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahve molası veren ikili, ilk kez el ele kameralara yakalandı. Sevgililer, "İkimiz de evcimeniz. Pandemi döneminde pek evden çıkmadık" diye konuştu. (AYDIN HAMZA)

    DEVLERİN MUTLULUĞU!
    Hasan Can Kaya "Konuşanlar All Star"     ile harbiye Açıkhava sahnesinde iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü komedyeni izlemeye gidenler arasında güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da vardı.

        MEMLEKETİ ELBİSTAN
        Geçtiğimiz gün başlayan Elbistan Festivali'nin 3. gününde Yusuf Güney sahne aldı. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'le konuşan Güney, "Benim bir tarafım Malatyalı olmasına rağmen artık bir tarafımda Elbistanlı" dedi. Yusuf Güney, 2 saatlik konserini 3 buçuk saatte tamamladı.

        HEDİYE TURU
        Oyuncu         Başak Sayan, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere takıldı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sayan, eşi Murat Vardar'a doğum günü hediyesi almak için alışverişe çıktığını söyledi.

        YALIN'DAN ÇAĞRI VAR
        Popçu Yalın, Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. Yalın, "İki doz aşımı da oldum. Herkes doktoruna sorsun. Sırası gelen aşısını olsun. Bu illetten artık kurtulmalıyız" diyerek aşı çağrısı yaptı.

            PROJE ZAMANI
            Öykü Çelik, önceki gün Zorlu AVM'de objektife takıldı. Güzel oyuncu, iş görüşmeleri için tatiline ara verip İstanbul'a geldiğini söyledi.

            HAZAL GİTTİ GÖBEK GELDİ
            Güzel oyuncu Hazal Subaşı ile aşkı biten Rıza Kocaoğlu'na ayrılık yaramadı. Geçtiğimiz yaz göbekli fotoğrafı çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, eski sevgilisi Hazal Subaşı ile detoksa girmiş ve çok zayıflamıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün Bitez'deki Sarnıç Beach'teydi. Kocaoğlu'nun yeni görüntüsü, "Hazal gitti, göbek geldi" yorumu yaptırdı. (DOĞAN SAVAŞ)

            2021 YELIZ
            Oyuncu Yeliz Yeşilmen, önceki gün kızı ile Yalıkavak'ta bulunan Miya Beach'te görüntülendi. Gün boyu denizde oyunlar oynayan Yeliz Yeşilmen'in karantina günlerinde kilo aldığı gözlerden kaçmadı. (DOĞAN SAVAŞ)
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            Haberler Saklambaç Burcu Esmersoy simit itirafının ardından gelen tepkiler hakkında konuştu! 'O yorum beni çok güldürdü'