Burcu Esmersoy simit itirafının ardından gelen tepkiler hakkında konuştu! 'O yorum beni çok güldürdü'

Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'deydi. "Pazar kahvaltısında 8 simit yerim" açıklaması hatırlatılan güzel sunucu, "Simit yemeyi çok seviyorum. Sosyal medyadan aldığım 'Yarın gel martı olarak işe başla' yorumu beni çok güldürdü" dedi. (AYDIN HAMZA)
EL ELE İLK POZ
Genç oyuncular Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahve molası veren ikili, ilk kez el ele kameralara yakalandı. Sevgililer, "İkimiz de evcimeniz. Pandemi döneminde pek evden çıkmadık" diye konuştu. (AYDIN HAMZA)
DEVLERİN MUTLULUĞU!
Hasan Can Kaya "Konuşanlar All Star" ile harbiye Açıkhava sahnesinde iki gün boyunca unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü komedyeni izlemeye gidenler arasında güzel oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman da vardı.