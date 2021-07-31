Burcu Esmersoy simit itirafının ardından gelen tepkiler hakkında konuştu! 'O yorum beni çok güldürdü'

EL ELE İLK POZ

Genç oyuncular Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahve molası veren ikili, ilk kez el ele kameralara yakalandı. Sevgililer, "İkimiz de evcimeniz. Pandemi döneminde pek evden çıkmadık" diye konuştu. (AYDIN HAMZA)