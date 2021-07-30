Tatil beldeleri pandemi sonrası soyguna başladı! Bu kez adres Fethiye

EGE ve Akdeniz'deki mekanlar çıldırdı… Fahiş fiyatlar nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, villa tutmaya başlasa da sorun bitmedi. Çünkü Bodrum, Marmaris, Kaş gibi tatil yerlerinde villa kiralamak da küçük çaplı servet haline geldi. Fethiye'nin Turunç Pınarı Koyu'nda sadece deniz yoluyla ulaşılabilen, çam ağaçlarıyla kaplı gizemli bir koyda kurulan Yazz Collective de gözde adreslerden biri oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer, Feryal Gülman, Erkan Petekkaya gibi ünlülerin de adresi olan mekanda fiyatlar dudak uçuklattı. Tesisin ana restoranından bir tam buğday ekmek alan bir tatilci, isyan etti.
Aldığı ekmek karşılığında 75 lira ödemek zorunda bırakılan misafir, "Saygısızlığı geçtik de, şimdi soyulmaya başlandık. Bir ekmek 75 lira olur mu? Bu resmi soygununun yerini merak edenler için yazıyorum. Turunç plajı Balıkçı Osman'ın yeri. Tam bir soygun. Artık birileri müdahale etmeli" diye sosyal medyadan tepki gösterdi.