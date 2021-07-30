Tatil beldeleri pandemi sonrası soyguna başladı! Bu kez adres Fethiye

EGE ve Akdeniz'deki mekanlar çıldırdı… Fahiş fiyatlar nedeniyle otellerde kalmak istemeyenler, villa tutmaya başlasa da sorun bitmedi. Çünkü Bodrum, Marmaris, Kaş gibi tatil yerlerinde villa kiralamak da küçük çaplı servet haline geldi. Fethiye'nin Turunç Pınarı Koyu'nda sadece deniz yoluyla ulaşılabilen, çam ağaçlarıyla kaplı gizemli bir koyda kurulan Yazz Collective de gözde adreslerden biri oldu.