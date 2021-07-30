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    Süreyya Yalçın'dan 3 milyonluk şov!

    Geçtiğimiz hafta 46 bavulla Bodrum’a giderek rekor kıran Süreyya Yalçın, önceki gün eğlenmeye çıktı. Daha önce kırık ayağına pırlantalarla kaplı alçı yaptıran sosyetik güzelin, kolundaki takıları “yürüyen mücevher mağazası” dedirtti.

    Elde var servet!

    ABD'DEKİ gösterişli hayatıyla bilinen Süreyya Yalçın, geçtiğimiz hafta eşi Ozan Baran'la birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. 46 bavulla Bodrum'a ayak basan sosyetik güzelin bagaj işlemleri 2 saat sürmüştü. Her sene geldiği Bodrum'da lüks yaşantısıyla manşet olan Yalçın, önceki akşam eğlenmek için Yalıkavak'taki Park Şamdan G Beyond isimli mekandaydı.

    3 MİLYONLUK ŞOV
    Verdiği kilolarla dikkat çeken Yalçın'ın, kollarındaki mücevherler, görenlerin gözlerini kamaştırdı. Taktığı 39 bin euro ve 49 bin euro'luk iki Bvlgari bilekliğin yanına 27 bin 800 euro'luk ve 4 bin euro'luk Van Cleef & Arpels bileklikleri de ekleyen Yalçın tek kolundaki mücevherlerin değeri yaklaşık 1 milyon 170 bin liraydı. Öbür koluna da 100 bin dolara pırlantalarla kaplattığı iddia edilen Apple Watch akıllı saatini takan Yalçın'ın diğer takılarıyla birlikte üzerinde 3 milyon taşıdığı tahmin edildi.

    37 yaşındaki sosyetik güzelin bu halini görenler, şaştı kaldı. Süreyya Yalçın kolunu kaplayan takılarıyla böyle poz verdi.

    Abartılı şıklığı seven Yalçın, bir dönem kırılan bacağına takılan alçıyı da pırlanta taşlarla süsletmişti.

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    Haberler Saklambaç Süreyya Yalçın'dan 3 milyonluk şov!