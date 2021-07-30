Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'ye hayran kaldı

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i de büyüledi. Tatlıses, dizide Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı.

    Saniye'ye hayran kaldı

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i de büyüledi. Tatlıses, dizide Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci'nin oyunculuğuna hayran kaldı. İmparator, güzel oyuncuya sosyal medya hesabından övgü yağdırdı.


    Tatlıses, Selin Yeninci hakkında twitter'da şöyle övgüyle söz etti: "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim. Maşallah. Yeminle alkışlıyorum." Tatlıses'in mesajının altına Yeninci ile ilgili çok sayıda beğeni ve yorum yapıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu kez orman yangını haberi Muğla'dan
    Haberler Saklambaç İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'ye hayran kaldı