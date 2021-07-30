Emel Yıldırım'dan dikkat çeken yatırım: Bunun için eğitim alıyorum

EN KIYMETLİ 'EMANET'

Farklı tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Dilan, yeni single'ı 'Dom Dom Kurşunu' ile müzikseverlerle buluşuyor. Babası İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan ilk albümü 'Emanet'i yakın zamanda piyasaya çıkaracak olan Dilan, merak uyandırdı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif, aranjesi ise Alper Atakan imzası taşıyor.