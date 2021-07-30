Emel Yıldırım'dan dikkat çeken yatırım: Bunun için eğitim alıyorum

Bodrum tatiline tam gaz devam eden Emel Yıldırım, önceki gün Nixie Otel'de görüntülendi. Çıkardığı parfüm markasının satışlarının çok iyi gittiğini söyleyen modacı, "Yakında güzellik merkezi açacağım. Bunun için eğitim alıyorum" diye konuştu. (Doğan Savaş)
GEL KEYFİM GEL
İş adamı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Acar, Ege tatiline devam ediyor. Sosyetik güzel, önceki gün 4 yaşındaki kızı Derin ile lüks teknesinde keyifteydi.
MİNİK AŞK
Şarkıcı Göksel, aşılarını oldu, yeğenine koştu. Şarkıcı, önceki gün minik Doruk Kartal'la bu pozunu vererek "Teyzelik çok güzel" dedi.