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    Emel Yıldırım'dan dikkat çeken yatırım: Bunun için eğitim alıyorum

    Bodrum tatiline tam gaz devam eden Emel Yıldırım, önceki gün Nixie Otel'de görüntülendi. İşte haberin detayları ve 30 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Güzel yatırım

    Bodrum tatiline tam gaz devam eden Emel Yıldırım, önceki gün Nixie Otel'de görüntülendi. Çıkardığı parfüm markasının satışlarının çok iyi gittiğini söyleyen modacı, "Yakında güzellik merkezi açacağım. Bunun için eğitim alıyorum" diye konuştu. (Doğan Savaş)

    GEL KEYFİM GEL
    İş adamı Erdal Acar'ın genç eşi Kardelen Acar, Ege tatiline devam ediyor. Sosyetik güzel, önceki gün 4 yaşındaki kızı Derin ile lüks teknesinde keyifteydi.

    MİNİK AŞK
    Şarkıcı Göksel, aşılarını oldu, yeğenine koştu. Şarkıcı, önceki gün minik Doruk Kartal'la bu pozunu vererek "Teyzelik çok güzel" dedi.

        ANA-OĞUL EĞLENCE
        Sosyetik Hümeyra Ökçün, oğlu Can ile Bodrum'da keyif yaptı. Gündüz tekne sefası yapan ikili, akşam da Sess Bar'da eğlendi.

        EN KIYMETLİ 'EMANET'
        Farklı tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Dilan, yeni single'ı 'Dom Dom Kurşunu' ile müzikseverlerle buluşuyor. Babası İbrahim Tatlıses şarkılarından oluşan ilk albümü 'Emanet'i yakın zamanda piyasaya çıkaracak olan Dilan, merak uyandırdı. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlanan şarkının sözü ve müziği Aşık Mahzuni Şerif, aranjesi ise Alper Atakan imzası taşıyor.

        YÜKSEL'LE YOLCULUK
        Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde önceki akşam Levent Yüksel vardı. Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında sahne alan sanatçı, herkesi 90'lar yolculuğuna çıkardı.
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