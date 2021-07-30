Diva'nın iki yüzü! Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyaya damga vurdu

Sesiyle sahnelerin 1 numarası olan Bülent Ersoy, önceki gün Bodrum'da bir restoranda yemek yerken Takvim objektifine takılmıştı. 1 saat kaldığı balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödeyen Ersoy'un, makyajsız hali dikkat çekti. Her daim abartılı kıyafeti ve makyajıyla göz önünde olan Bülent Ersoy'un doğal hali gündem oldu.

Tatilde olduğu için makyaj yaptırmayan 69 yaşındaki Diva'nın geçtiğimiz hafta sahne aldığı Günay Restaurant'taki havalı halinden eser yoktu. Kimileri Bülent Ersoy'un doğal haline övgüler yağdırırken kimileri ise Diva'yı tanımakta zorlandı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

Gazetecileri alkışlamak lazım. İyi tanımışlar.

Doktor bu ne!

Makyaj sen nelere kadirsin.

Hayal ettiğim kadar kötü değil.

Yaş faktörünü unutmamak lazım.

Onun şarkıları, sesi yeter.

Makyajsız daha güzelmiş.

Parasıyla rezil olmuş.

Diva'nın makyözüne ödül verilmeli.

Fevkaladenin fevkinde.