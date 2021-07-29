Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan evlilik sorusuna şaşırtan tepki! (Magazin haberleri)

Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Sarışın, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna cevap vermeden hızlıca aracına bindi.
ADAMIM ESRA'YA YARADI
Uzun aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapan Esra Balamir, "Adamım" cover'ıyla büyük ses getirdi. 2021 yazının en çok konuşulan single'larından birine imza atan sanatçı, gittiği Çeşme tailinde plajlarda çalan şarkısını dinledikçe mutlu olduğunu söyledi.
TATLISES'TEN 1 AYDA 2 KLİP
İDO Tatlıses, 'Çünkü' albümünün ikinci klibini 'Ölebilirim' şarkısına çekti. Bir ay içinde ikinci klibini çeken İdo'nun yeni video klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.