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    Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan evlilik sorusuna şaşırtan tepki! (Magazin haberleri)

    Çağatay Ulusoy’un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. İşte haberin detayları ve 29 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Takvim
    Duygu kaçışı!

    Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Sarışın, "Ufukta evlilik var mı?" sorusuna cevap vermeden hızlıca aracına bindi.

    ADAMIM ESRA'YA YARADI
    Uzun     aradan sonra müzik dünyasına iddialı bir dönüş yapan Esra Balamir, "Adamım" cover'ıyla büyük ses getirdi. 2021 yazının en çok konuşulan single'larından birine imza atan sanatçı, gittiği Çeşme tailinde plajlarda çalan şarkısını dinledikçe mutlu olduğunu söyledi.

    TATLISES'TEN 1 AYDA 2 KLİP
    İDO Tatlıses, 'Çünkü' albümünün ikinci klibini 'Ölebilirim' şarkısına çekti. Bir ay içinde ikinci klibini çeken İdo'nun yeni video klibi tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        HAVALI KONSER
        Şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde sevenlerinin karşısına çıktı. 1 yıl sonra Açıkhava'ya çıkan Matiz, çok mutluydu.

        KIRMIZILI ŞÜKRAN!
        Futbolcu Caner Erkin'in oyuncu eşi Şükran Ovalı, Ege sahillerini renklendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 6 bin liralık mayosuyla dikkat çeken Ovalı, bu kez kırmızı mayo tercih etti.

        PELİN'İN HAVUZ KEYFİ
        Oyuncu Pelin Akil, önceki gün havuz sefası yaptı. Çocukları öğlen uykusuna yatıran Akil, hemen mayosunu üzerine geçirdi. Deniz yatağını da şişiren Pelin Akil, havuzda keyif yaptı.

            KURAL'IN AY TUTULMASI
            Sempatik oyuncu Ahmet Kural, önceki gün verdiği bu pozla herkesi güldürdü. Eline aldığı kavunla karesine "Ay tutulması" notu düşen Kural, takipçilerini neşelendirdi.

            Sevgilisi Çağla Gizem Çelik'le Bodrum'da olan Kural'ın keyfine diyecek yok.

            MEYDAN OKUDU!
            Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'daki Marin Yalıkavak Otel'de görüntülendi. Popçu, "Her yerim doğal. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım" dedi.

            GÜNDE 20 BiN ADIM
            Sporcu             kardeşler Şeyda ve Tuğba Coşkun, önceki gün Yalıkavak'ta atv kullanırken görüntülendi. Sporun önemini belirten iki kardeş, "Günde 15 bin adım atıyoruz. Yaklaşık 2 saat yürüyoruz. Normal yürüyüş yapanlar için 6-7 bin adım yeterli" dedi. (Doğan Savaş)
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            Kışlaya sabotaj girişimi önlendi
            Haberler Saklambaç Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'dan evlilik sorusuna şaşırtan tepki! (Magazin haberleri)