Güzel oyuncu Birce Akalay'ın yüzü aşktan yana güldü. Mimar Erdem Hamza ile geçtiğimiz günlerde ilan-ı aşk eden Akalay, önceki gün soluğu Bodrum'da aldı. Oyuncu, Ortakent'teki Dalga Beach'te objektiflere takıldı. Gün boyu arkadaşları ile sohbet eden Birce Akalay, sıcaktan bunalınca bir ara kendini denize attı.



Düzgün fiziği ve siyah mayosuyla tüm bakışları üzerine toplayan Akalay, köpeği Chipsy ile suda oyunlar oynadı. Sevimli köpeğiyle keyifli anlar yaşayan oyuncunun, keyfine diyecek yoktu. Akşam saatlerinde ise mimar Erdem Hamza, sevgilisinin yanına geldi. İkili, objektiflere

yakalanmaktan kurtulamadı.

Birce Akalay ve mimar sevgilisi Erdem Hamza, Karadeniz turundan sonra Bodrum'da aşk tazeledi.