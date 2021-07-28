Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Konuşursam utanırsınız

Serdar Ortaç, nafaka yüzünden davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Chloe Loughnan'la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?" sorusuna "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" cevabını vermişti.



Güzel model Chloe Loughnan bu açıklamaların ardından sessizliğini bozdu: Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken, sessiz ve saygılı kaldım. Ama unutmayın, her hikayenin iki yüzü vardır ve benim tarafımı bilseydiniz, yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür.