Kalp Yarası zirvenin yeni sahibi

ATV'nin başarılı dizisi Kalp Yarası, Pazartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu. 3 kategoride de en çok izlenen yapım olan Kalp Yarası, sosyal medyada da çok konuşuldu. atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi "Kalp Yarası" dördüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti. Tüm Kişiler'de %4,37 izlenme oranı ve %17,44 izlenme payı ve 20+ABC1'de %4,23 izlenme oranı ve %15,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası, sosyal medyada da trend topic oldu.