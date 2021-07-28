Ebru Şallı'dan teknede pilates şov

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Tatilini yaparken, spor aşkından da vazgeçmeyen Şallı, önceki gün Torba'da bir koyda görüntülendi. Şallı, plates topunu alarak teknenin arka kısmında spor yaptı. Yaklaşık 1 saat plates topuyla spor yapan sunucu, özel hazırlanmış meyve suyunu içerken kısa süreli panik yaşadı. O sırada plates topunun denize kaçınca, yardımına eşi Uğur Akkuş koştu. Centilmen eşi, 100 metre giden plates topunu bota atlayarak alıp Şallı'ya getirdi.

Şallı'nın pilates topuna kavuştuğu keyifli anlar ise objektiflere böyle yansıdı.