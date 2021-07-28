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    Alişan’dan duygusal paylaşım: Seni çok seviyorum

    Ünlü türkücü Alişan kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının yedinci gününde duygularını dile getirdi: Seni çok seviyorum canım kardeşim.

    Alişan’dan duygusal paylaşım: Seni çok seviyorum

    Kardeş acısıyla sarsılan Alişan zor günler yaşamaya devam ediyor. Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan sevdiklerinin desteğiyle zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

    Sık sık kardeşinin mezarına gidip dua eden ünlü türkücü son olarak sosyal medya hesabından çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı: Bugün 7. gün… Ve sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim.

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