Alaçatı’da Gülşen şov (Magazin haberleri)

Popçu Gülşen, Alaçatı'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Fit haliyle dikkat çeken Gülşen, Türk markası Siedres imzalı pantolonuyla yine ilgi odağı oldu.
45 yaşındaki Gülşen, fiziğiyle gençlere taş çıkardı.
AYŞE NAZLI İYİLEŞTİ
Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın Coronavirüs'e yakalandığını duyuran Nilüfer'den sevindiren haber. Karantinaları biten Nilüfer ve Ayşe Nazlı bu tatil pozu ile "Normalleştik" mesajı verdi.
GÜLEN SURAT İLAYDA
Son dönemde yıldızı parlayan güzel oyuncu İlayda Alişan, önceki gün tatilinden paylaştığı bu karesiyle Instagram'ı renklendirdi. Her zamanki gibi gülümseyen oyuncuya, "Gülen surat İlayda" esprileri yapıldı.