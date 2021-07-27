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    Alaçatı’da Gülşen şov (Magazin haberleri)

    45 yaşındaki Gülşen, hem tarzıyla hem şarkılarıyla Alaçatı’da şov yaptı. İşte haberin detayları ve 27 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlediğimiz magazin turu...

    Takvim
    Gülşen style

    Popçu Gülşen, Alaçatı'da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Fit haliyle dikkat çeken Gülşen, Türk markası Siedres imzalı pantolonuyla yine ilgi odağı oldu.

    45 yaşındaki Gülşen, fiziğiyle gençlere taş çıkardı.



    AYŞE NAZLI İYİLEŞTİ
    Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın Coronavirüs'e yakalandığını duyuran Nilüfer'den sevindiren haber. Karantinaları biten Nilüfer ve Ayşe Nazlı bu tatil pozu ile "Normalleştik" mesajı verdi.



    GÜLEN SURAT İLAYDA
    Son dönemde yıldızı parlayan güzel oyuncu İlayda Alişan, önceki gün tatilinden paylaştığı bu karesiyle Instagram'ı renklendirdi. Her zamanki gibi gülümseyen oyuncuya, "Gülen surat İlayda" esprileri yapıldı.



        AÇIKHAVA HEYECANI
        Tuğba Yurt, 16 ay aradan sonra ilk konserini İzmir Reges Otel'de verdi. Yılın hiti 'Benim O'yu ısrar üzerine iki kez seslendiren şarkıcı, ayakta alkışlandı. Yurt, "Harbiye Açıkhava'da sahne almak her sanatçı için özeldir. Ben de heyecanla bekliyorum" dedi.



        SERPİL BENAY DÖNDÜ
        Usta sanatçı Serpil Benay, uzun yılların ardından Sezen Aksu imzalı 'Yazık' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu... Aykut Gürel ve iletişimci Özgür Aras'la bir araya gelen Serpil Benay, ilk kez single çıkarttığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.



        ÖPÜCÜKLÜ KUTLAMA
        Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le         Meksika'ya tatile giden Hadise, başarısını öpücüklü pozla kutladı. Hadise, şu notla Instagram'dan takipçilerine teşekkür etti: "Hay Hay, YouTube'ta 20 milyon izlenmeyi, Spotify'da 6 milyon dinlenmeyi geçti. Sizi seviyorum"



            FOTO TATİL
            Genç oyuncu Rabia Soytürk, Bodrum tatilinde menajerini fotoğrafçı yaptı. Yalıkavak'taki Villa Azur'da denize giren oyuncu, menajerine saatlerce fotoğraf çektirdi. Plajın her köşesine poz veren Soytürk'ün güzel çıkma mücadelesi objektife böyle takıldı. (DOĞAN SAVAŞ)



            PAREOLU ÖNLEM
            Seda Sayan, Bodrum tatilinde tedbiri elden bırakmadı. Önceki gün Torba'da demirli teknesinde görüntülenen Sayan, bikinisine önlem almak için denize pareoyla girdi. 58 yaşındaki sanatçının yüzünün kızardığı da dikkatlerden kaçmadı.



            PATRON POZU
            Çeşme'de 'Dede' isimli bir mekan açan Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin'le birlikte sahilde poz verdi. Hem tatil hem iş yapan ikilinin, bu renkli karesi sosyal medyada büyük beğeni aldı.



                YILDIZLAR TURKCELL VADİ'DE
                VADISTANBUL, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi Açıkhava kapılarını 30 Temmuz Cuma akşamı Sertab Erener konseri ile müzikseverlere açıyor. Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi, iki hafta boyunca iyi ve kaliteli müzik dinlemeyi özleyenler için 31 Temmuz'da Aleyna Tilki ile başlayıp Yüzyüzeyken Konuşuruz, Berkay, Ceza, Anıl Piyancı, Sansar Salvo, MFÖ, Kenan Doğulu, Haluk Levent, Funda Arar'la devam edip Ebru Yaşar ile son bulacak.



                ÖZPETEK'E BÜYÜK ONUR
                Sinema otoriterleri tarafından kariyerindeki başarılarıyla "François Roland Truffaut (Premio Truffaut) Ödülü'ne layık görülen Ferzan Özpetek'e ödülü, Cumartesi akşamı gerçekleştirilen törenle takdim edildi. İtalya'da düzenlenen Giffoni International Film Festivali'ne katılan Özpetek, "Bu benim için çok özel bir duygu. Bernardo Bertolucci'nin '10'ncu Oscar ödülümü kazanmış oldum' dediği ödülü almak benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi. Bu özel festivalde daha önce ödül alan isimler arasında; Bernardo Bertolucci, Julianne Moore, Vittorio Storaro, Andrea Bocelli, Nicolas Cage ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

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                Diren Tunus
                Haberler Saklambaç Alaçatı’da Gülşen şov (Magazin haberleri)