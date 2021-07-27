Alaçatı’da Gülşen şov (Magazin haberleri)





ÖZPETEK'E BÜYÜK ONUR

Sinema otoriterleri tarafından kariyerindeki başarılarıyla "François Roland Truffaut (Premio Truffaut) Ödülü'ne layık görülen Ferzan Özpetek'e ödülü, Cumartesi akşamı gerçekleştirilen törenle takdim edildi. İtalya'da düzenlenen Giffoni International Film Festivali'ne katılan Özpetek, "Bu benim için çok özel bir duygu. Bernardo Bertolucci'nin '10'ncu Oscar ödülümü kazanmış oldum' dediği ödülü almak benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi. Bu özel festivalde daha önce ödül alan isimler arasında; Bernardo Bertolucci, Julianne Moore, Vittorio Storaro, Andrea Bocelli, Nicolas Cage ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.



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