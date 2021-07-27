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    Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili sürüyor

    Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Çökertme koyunda objektiflere takılan aşıklar yine oldukça mutluydu.

    Gizemli tatil bitmiyor
    Sempatik oyuncu Ahmet Kural ve avukat sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz gün Torba'da gittikleri plajda sarmaş dolaş denize girerek romantik rüzgarlar estiren ikili, önceki gün de oyuncu Şinasi Yurtseven'in teknesine misafir oldu. Çökertme koyunda objektiflere takılan aşıklar yine oldukça mutluydu.



    Kural, teknedeki zodyak botu denize indirmeye çalışırken sevgilisi onun yanından ayrılmadı. İkili daha sonra denize girerek romantik tatillerine kaldıkları yerden devam etti.

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    Diren Tunus
    Haberler Saklambaç Ahmet Kural ve sevgilisi Gizem Çelik'in Bodrum tatili sürüyor