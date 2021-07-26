Cici anne Melis! Sevgilisi Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la aralarından su sızmıyor...





Bir çocuk annesi olan Melis Sütşurup, aşkının evladından da sevgisini esirgemedi. Sosyetik güzel ve Yaman, gün boyu bir an olsun ayrılmadı.



Birlikte yemek yiyen Sütşurup ve Yaman bilek güreşi yaparak eğlendi. Uzun uzun sohbet eden ikili, daha sonra denize girmek için iskeleye geldi. Muziplikler yapan Yaman, Sütşurup'u denize atmaya çalıştı. İkilinin güreştiği şaka dolu anlar Takvim objektifine yakalandı. Yaman, art arda taklalar atarak cici annesine şov yaptı. Daha sonra iskeleye gelen Musti, aşkına sarılarak denizdeki oğlunu izledi.