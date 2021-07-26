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    Cici anne Melis! Sevgilisi Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la aralarından su sızmıyor...

    Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman’la tatile çıktı. Yaman’la Sütşurup arasında su sızmadı. Günboyu aşkının oğluyla oyun oynayan sosyetik güzel, “Cici anne Melis” dedirtti.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Takvim
    Cici anne Melis

    Popçu Mustafa Sandal ile sosyetik güzel Melis Sütşurup aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgililer, ikinci kez tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün Yalıkavak'ta bulunan Blue Topaz isimli mekanda görüntülenen çifte, ünlü popçunun büyük oğlu Yaman da eşlik etti.



    Bir çocuk annesi olan Melis Sütşurup, aşkının evladından da sevgisini esirgemedi. Sosyetik güzel ve Yaman, gün boyu bir an olsun ayrılmadı.

    Birlikte yemek yiyen Sütşurup ve Yaman bilek güreşi yaparak eğlendi. Uzun uzun sohbet eden ikili, daha sonra denize girmek için iskeleye geldi. Muziplikler yapan Yaman, Sütşurup'u denize atmaya çalıştı. İkilinin güreştiği şaka dolu anlar Takvim objektifine yakalandı. Yaman, art arda taklalar atarak cici annesine şov yaptı. Daha sonra iskeleye gelen Musti, aşkına sarılarak denizdeki oğlunu izledi.



    OYUNLAR OYNADILAR
    Yaman ve Melis Sütşurup'un iskeledeki neşeli halleri çok iyi anlaştıklarının belgesiydi.



        TATİLDE EVLİLİK PROVASI
        Cici annesiyle çok iyi anlaşan Yaman'ın mutluluğuna diyecek yoktu. Mustafa Sandal ve Sütşurup'un bu tatili evlilik provası olarak yorumlandı.



        Mustafa Sandal, "Melis isterse hemen evlenirim" diyerek aşkına mesaj vermişti.

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