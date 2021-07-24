Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş vefat etti Seda Sayan yasa girdi

ABLAN KURBAN OLSUN SANA

Yaklaşık 20 gündür Bodrum'da olan Bülent Ersoy, yakın dostu modacı Pınar Kerimoğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. Ete düşkünlüğü ile bilinen Ersoy, Yalıkavak'taki Balıkçı Sait'e gitti. Kerimoğlu ve Ersoy, dostluklarını bu pozla paylaştı.