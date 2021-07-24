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    Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş vefat etti Seda Sayan yasa girdi

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesi sanat camiasını yasa boğdu. Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar sahnelere ara vererek yas tutacağını açıkladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Seda yasta

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesi sanat camiasını yasa boğdu. Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar sahnelere ara vererek yas tutacağını açıkladı.

    DOSTLAR BULUŞTU
    İş adamı İlhan Karadeniz, bayramın ilk günü annesinin elini öpmek için özel helikopteri ile İstanbul'a gidip tekrar Bodrum'a döndü. Karadeniz, önceki gün de Bodrum'daki villasında aile dostu Kerem Özçapkın ve eşi Pınar Tezcan Özçapkın'ı ağırladı.

    BEYAZ KUĞU HANDE ÜNSAL
    Güzel şarkıcı Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Marmaris Grand Yazıcı Turban'da sahne aldı. Beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Ünsal, pop, arabesk ve rock repertuvarıyla müzik ziyafeti çekti.

        DÜĞÜN BELİRSİZ
        Oyuncu Umut Kurt ve sanat yönetmeni sevgilisi Melisa İnci,         önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Evlilik planları sorulan ikili, "Seneye olabilir. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Her şeye ikimiz karar veriyoruz" dedi. Aydın HAMZA.

        HAVUZ SEFASI
        Oyuncu Miray         Daner, önceki gün bu pozuyla sosyal medyada ses getirdi. Havuz içindeki karesini paylaşan oyuncuyu, takipçileri iltifat yağmuruna tuttu.

        ABLAN KURBAN OLSUN SANA
        Yaklaşık         20 gündür Bodrum'da olan Bülent Ersoy, yakın dostu modacı Pınar Kerimoğlu ile birlikte akşam yemeği yedi. Ete düşkünlüğü ile bilinen Ersoy, Yalıkavak'taki Balıkçı Sait'e gitti. Kerimoğlu ve Ersoy, dostluklarını bu pozla paylaştı.

            GÜL GİBİ TATİL
            Sosyetik Gül Gölge,             önceki gün tatilden bu pozunu paylaştı. Mavi mayosuyla kumlara uzanan 39 yaşındaki sosyetik güzele, "Gül gibisin" yorumları geldi.

            TATİL SONRASI SETE DÖNECEK
            Ünlü             oyuncu Nur Yazar, yaz sezonu için Datça'ya gitti. Kano'yla keyif yapan Yazar, "Datça'nın yerlisi gibi oldum. Tatil bitince setlere döneceğim. Dizileri çok özledim" dedi.

            TAVLA ARASI DENİZ MOLASI
            Selçuk             Yöntem, Bodrum tatiline 1 aydır devam ediyor. Önceki gün Ortakent'tke kaldığı otelde görüntülenen oyuncu, gün boyu tavla oynadı. Yöntem bir ara denize girip çıktı. Doğan SAVAŞ.

                SOSYETE EĞLENDİ
                Soner Olgun,                 önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı Restaurant'ta sahne aldı. Tıka basa dolu mekanda eğlenenler arasında Cemal-Tuğba Kuru ve Sedef Orman da vardı. Sosyetik isimler Soner Olgun'la eğlenceye doydu.

                PELİN ÇİÇEK AÇTI
                Güzel oyuncu Pelin Akil, önceki gün evinin bahçesinden bu pozu verdi. Kulağının arkasına çiçek takan oyuncu, "Pelin çiçek açtı" dedirtti.
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                A Haber ekibi yaşadıklarını anlattı
                Haberler Saklambaç Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş vefat etti Seda Sayan yasa girdi