Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş vefat etti Seda Sayan yasa girdi

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefat etmesi sanat camiasını yasa boğdu. Seda Sayan, Ağustos ortasına kadar sahnelere ara vererek yas tutacağını açıkladı.
DOSTLAR BULUŞTU
İş adamı İlhan Karadeniz, bayramın ilk günü annesinin elini öpmek için özel helikopteri ile İstanbul'a gidip tekrar Bodrum'a döndü. Karadeniz, önceki gün de Bodrum'daki villasında aile dostu Kerem Özçapkın ve eşi Pınar Tezcan Özçapkın'ı ağırladı.
BEYAZ KUĞU HANDE ÜNSAL
Güzel şarkıcı Hande Ünsal, geçtiğimiz akşam Marmaris Grand Yazıcı Turban'da sahne aldı. Beyaz bir elbise ile sahneye çıkan Ünsal, pop, arabesk ve rock repertuvarıyla müzik ziyafeti çekti.