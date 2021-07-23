Fit haliyle gündem olan Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi. Oldukça coşkulu olan Seki, herkesi mest etti.
GÜLBEN UYARDI
Güzel şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam Alaçatı Şerife'de sahne aldı. Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ergen, "Lütfen Covid 19 kurallarını unutmayın" uyarısı yaptı.
MARATON BAŞLIYOR
Teoman, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü rockçı, "Bu yaz bol bol konserlerle geçecek. 22 konserimiz olacak" dedi. Aydın HAMZA.