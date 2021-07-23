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    Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi

    Fit haliyle gündem olan Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi. Oldukça coşkulu olan Seki, herkesi mest etti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 23 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Deniz coşkusu

    Fit haliyle gündem olan Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi. Oldukça coşkulu olan Seki, herkesi mest etti.

    GÜLBEN UYARDI
    Güzel şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam Alaçatı Şerife'de sahne aldı. Bayramı bu kadar kalabalık geçirmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ergen, "Lütfen Covid 19 kurallarını unutmayın" uyarısı yaptı.

    MARATON BAŞLIYOR
    Teoman,     önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Ünlü rockçı, "Bu yaz bol bol konserlerle geçecek. 22 konserimiz olacak" dedi. Aydın HAMZA.

        ŞAHİN'DEN MECAZEN
        Sıla Şahin, "Mecazen" adlı yeni single'ını beğeniye sundu. Şahin'in söz ve müziğine de imza attığı şarkı, Welog Music etiketiyle yayınlandı.

        MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER
        Ünlülerin         spor hocası Emir Eraslan, Nazlı Kubalas ile bir ömür mutluluğa "evet" dedi. Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de gerçekleşen düğüne birçok ünlü isim katıldı. Çift, balayı için Meksika'nın yolunu tuttu.

        SEZONU AÇTI
        Oyuncu Aslıhan Karalar,         tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin beach'inde görüntülenen oyuncu, bir hayli keyifliydi. Bütün gün denizin tadını çıkaran Karalar'a oyuncu arkadaşı Tuvana Türkay eşlik etti.

            ROTAYI DEĞİŞTİRDİ
            Her sene Çeşme'de tatil yapan sosyetik isimlerden Arte Tahir, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki Dozo Beach'te görüntülendi. Yakın bir dostunun doğum günü için Bodrum'a gelen Tahir, arkadaşı Besim Kazado'yu da ziyaret etti.

            KÖPEKLERLE TATİL NEŞESİ
            Şarkıcı Sinan Akçıl,             oyuncu eşi Burcu Kıratlı ile Bodrum'dan vazgeçmiyor.

            İkili, önceki gün Türkbükü'ndeki Mavi Suite isimli mekanda denize girerken görüntülendi. Denizde bol bol şakalaşan Akçıl ve Kıratlı, daha sonra locaya geçerek köpekleriyle oyunlar oynadı. Doğan SAVAŞ.

                EVLİLİK YAKIN
                Güzel oyuncu Sevda Erginci, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yılmaz Kunt ile Bodrum'a gitti.

                Türkbükü'ndeki Borsa Of The Beach'te görüntülenen ikiliye anneleri de eşlik etti. Oyuncuların bu tatili "Evlilik çok yakın" dedirtti. DOĞAN SAVAŞ.

                IŞIL IŞIL KONSER
                Gökhan Türkmen, 'Harbiye Yıldızlar Geçidi'nde sevenleriyle buluştu. Sanatçı, led gösterileriyle ve canlı sahne performanslarıyla unutulmaz bir konser gerçekleştirdi. Türkmen'i; Hazal Kaya, Duygu Sarışın ve birçok ünlü isim izledi.

                    ÖLÜMLERDEN DÖNMÜŞ!
                    Hande Yener, Kıbrıs'taki Concorde Luxury Resort otelde sahne aldı. Yaptığı şok itirafta silahlı rehin alınma olayına değinen Yener, "O bir şey değil ki; ben en az 10 kere ölümden döndüm" dedi.

                    BODRUM'A GELİYOR
                    Institut Le Rosey nin sahibi Olivier Gudin, yeni okulu Le Regent international school lansmanını Bodrum'da 30 Temmuz'da gerçekleştirecek. Okul, doğa ve çevre sevgisini teşvik ediyor.

                    AĞLATAN RÜYA
                    Son dönemin parlayan yıldızlarından Begüm Polat, Milyon TV'de Özgür Aras'ın sunduğu "Özgür'le Başbaşa" programına konuk oldu. Güzel şarkıcı, programda Aysel Gürel ve Sezen Aksu ile ilgili rüyasını anlatırken herkes gözyaşlarına boğuldu.
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                    Sen neden panik yaptın Ergün!
                    Haberler Saklambaç Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi