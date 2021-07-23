Deniz Seki, önceki akşam Çeşme Hayal Kahvesi'nde sahnedeydi

ÖLÜMLERDEN DÖNMÜŞ!

Hande Yener, Kıbrıs'taki Concorde Luxury Resort otelde sahne aldı. Yaptığı şok itirafta silahlı rehin alınma olayına değinen Yener, "O bir şey değil ki; ben en az 10 kere ölümden döndüm" dedi.