Sinan Akçıl söyledi Burcu Kıratlı oynadı | 22 Temmuz magazin haberleri

Sevilen popçu Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'daki Miya Beach'te sahne aldı. Performansıyla tatilcileri coşturan Akçıl, en çok güzel eşi Burcu Kıratlı'yı eğlendirdi. Kıratlı, konser boyunca yerinde duramadı.
Konseri en önden izleyen Burcu Kıratlı, tüm şarkılarda dans ederek Akçıl'a eşlik etti.
HARÇLIĞINI KAPTI!
Başarılı oyuncu Jessica May, ailesini görmek için gittiği Brezilya'da bayram sabahı babasının elini öptü. Ailesine Türkiye'deki adetlerden bahseden ünlü oyuncu, babasından bayram harçlığını kaptı.