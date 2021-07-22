Sinan Akçıl söyledi Burcu Kıratlı oynadı | 22 Temmuz magazin haberleri





İLHAM PERİSİYLE NİŞANLANDI

Son günlerde dijital platformlarda trend olan 'Şımarma' isimli yeni single ile dikkat çeken Rapçi Reşit Kemal'den mutlu haber... Reşit Kemal, tüm şarkılarına ilham olan sevgilisi Karen ile evliliğe ilk adımı atıp nişanlandı...