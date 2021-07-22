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    Sinan Akçıl söyledi Burcu Kıratlı oynadı | 22 Temmuz magazin haberleri

    Burcu Kıratlı, Bodrum’da sahne alan eşi Sinan Akçıl’ı izlerken bir an olsun yerinde duramadı. İşte haberin detayları ve 22 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Sinan söyledi Burcu oynadı

    Sevilen popçu Sinan Akçıl, önceki gün Bodrum'daki Miya Beach'te sahne aldı. Performansıyla tatilcileri coşturan Akçıl, en çok güzel eşi Burcu Kıratlı'yı eğlendirdi. Kıratlı, konser boyunca yerinde duramadı.



    Konseri en önden izleyen Burcu Kıratlı, tüm şarkılarda dans ederek Akçıl'a eşlik etti.



    HARÇLIĞINI KAPTI!
    Başarılı oyuncu Jessica May, ailesini görmek için gittiği Brezilya'da bayram sabahı babasının elini öptü. Ailesine Türkiye'deki adetlerden bahseden ünlü oyuncu, babasından bayram harçlığını kaptı.



        İLHAM PERİSİYLE NİŞANLANDI
        Son günlerde dijital platformlarda trend olan 'Şımarma' isimli yeni single ile dikkat çeken Rapçi Reşit Kemal'den mutlu haber... Reşit Kemal, tüm şarkılarına ilham olan sevgilisi Karen ile evliliğe ilk adımı atıp nişanlandı...



        YENI HİTİ 'MAHSUS'
        Bugüne kadar çok sayıda hit şarkıya imza atan Doğukan Medetoğlu, yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği sanatçıya ait "Mahsus", DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.



        PAMUK GİBİ TESELLİ
        Melisa Aslı Pamuk'un Bodrum tatili tam gaz devam ediyor. Önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında görüntülenen oyuncu, bir hayli gerildi. Yanındaki kız arkadaşı ile sevgilisi hararetli şekilde tartıştı. Kız arkadaşını teselli etmek ise Pamuk'a düştü. (Doğan SAVAŞ)



            BAYRAM ŞEKERLERİ
            Irmak Ünal, bayram tatiline çocuklarıyla birlikte Bodrum'da devam ediyor. Önceki gün Kayla ve Vadi ile bu pozunu Instagram'da paylaşan oyuncu, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.



            TUVANA COŞTU
            Oyuncu Tuvana Türkay, Yalıkavak'ta kaldığı otelin beach'inde görüntülendi. İskeleden atlarken karate hareketleri yapan Tuvana Türkay, adeta çocukluk yıllarına döndü. (Doğan SAVAŞ)
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            Haberler Saklambaç Sinan Akçıl söyledi Burcu Kıratlı oynadı | 22 Temmuz magazin haberleri