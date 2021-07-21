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    Arzu Yanardağ'a İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi

    İran'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi. Ünlü oyuncu, "Hikaye ve rol hoşuma gitti ama önceliğim ülkemdeki yerli yapımlar" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 21 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Önce kendi vatanı

    İran'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi. Ünlü oyuncu, "Hikaye ve rol hoşuma gitti ama önceliğim ülkemdeki yerli yapımlar" dedi.

    EVLİLİĞİ BECEREMEDİM
    Önceki     akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.

    SPORTİF ŞENER
    Podyumlarda     ki başarısını moda sektörüne de taşıyan Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışveriş sonrasında bir restoranda arkadaşıyla birlikte yorgunluk kahvesi içen güzel model, spor ve sade şıklığı ile göz doldurdu.

        ABD'DE TÜRK DAMGASI
        Dünyaca         ünlü modaevlerinin aranan yüzü olan ABD'li model Gigi Hadid, New York sokaklarında bir Türk markası olan Nocturne'a ait tasarımla objektiflere yansıdı.

        Geri dönüştürülmüş materyalleriyle doğaya saygılı bir duruş sergileyen sweatshirt-şort takımı, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel tanıtmıştı.

        BAYRAM BARIŞMASI
        Sosyete'nin         ünlü isimlerinden Esra ve Raif Dinçkök çifti, Kurban Bayramı tatilinde bir araya geldi. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanma aşamasında olan çift, Marmaris'te demirli teknelerinde görüntülendi. Boşanma davaları devam eden Dinçkök çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Denize girmek yerine gün boyu sohbet eden ikiliden Raif Dinçkök için, eşinin gönlünü kazanmış ve buzları eritmiş yorumları yapıldı.

            DOSTLAR SAHNEDE
            Youtube'daki             başarısıyla adından sıkça söz ettiren Berkcan Güven, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Noir Beach'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında ünlü rapçi Reynmen de vardı. Berkcan ''Kadim dostum beni desteklemeye gelmiş, kendisini çok seviyorum" diyerek Reynmen'i sahneye davet etti. Birlikte düet yapan ikili, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

            ROMANTİK TATİL
            Oyuncu Naz Elmas            , iş adamı eşi Erol Özmandıracı ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Cennet Koyu'nda demirli teknelerinde görüntülenen Elmas, denize girmek yerine teknede eşi ve bir arkadaşı ile vakit geçirmeyi tercih etti. Çiftin bir hayli romantik anları dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan kilo verdiği görülen Elmas'ın, düzgün fiziği de dikkat çekti.

            20 BİN KİŞİLİK SELFİE
            Önceki gün Ankara'da sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Uluğ, sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan, iyi ki varsınız dedi. 20 bin kişilik selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşınca binlerce yorum aldı.

                EBRU GÜNDEŞ'E YOĞUN İLGİ!
                Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bayram tatili boyunca 3 gün üst üste Bodrum Günay Restaurant'ta vereceği konserlerin rezervasyonları konserler başlamadan kapandı. Gündeş geçtiğimiz akşam yoğun ilgi gören konserlerinin ilki için sahnedeydi. Beyaz tulumuyla da övgü aldı.

                STADYUMDA NEON HANDE
                'Sahte' ile yazın hit şarkısını işaret eden Hande Yener, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda konser verdi. Sahne performansları ve kostümleriyle gündem olan Hande, ünlü Beyonce'nin tasarımcısı Azeri Türk modacı Rufat İsmail tarafından tasarlanan yeşil Neon kostümü tercih etti.
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                Haberler Saklambaç Arzu Yanardağ'a İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi