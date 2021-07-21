Arzu Yanardağ'a İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi

İran'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi. Ünlü oyuncu, "Hikaye ve rol hoşuma gitti ama önceliğim ülkemdeki yerli yapımlar" dedi.
EVLİLİĞİ BECEREMEDİM
Önceki akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.
SPORTİF ŞENER
Podyumlarda ki başarısını moda sektörüne de taşıyan Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışveriş sonrasında bir restoranda arkadaşıyla birlikte yorgunluk kahvesi içen güzel model, spor ve sade şıklığı ile göz doldurdu.