Arzu Yanardağ'a İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi

BAYRAM BARIŞMASI

Sosyete'nin ünlü isimlerinden Esra ve Raif Dinçkök çifti, Kurban Bayramı tatilinde bir araya geldi. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve boşanma aşamasında olan çift, Marmaris'te demirli teknelerinde görüntülendi. Boşanma davaları devam eden Dinçkök çiftin keyifli halleri dikkat çekti. Denize girmek yerine gün boyu sohbet eden ikiliden Raif Dinçkök için, eşinin gönlünü kazanmış ve buzları eritmiş yorumları yapıldı.