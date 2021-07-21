'15/07 Şafak Vakti' filminin başrol oyuncularından Erkan Petekaya'dan Şevket Altuğ itirafı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca desteklenen, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filminin başrol oyuncularından Erkan Petekaya, rolünü oynarken Şevket Altuğ'dan etkilendiğini itiraf etti.

Çengelköy'de pastane işleten 'Cevdet' adlı bir esnafı canlandıran ünlü oyuncu Petekkaya rolü hakkında; "2 çocuğu olan, ailesini seven, eşini yeni kaybetmiş ama çok sevdiği eşini unutamamış babacan biri Cevdet. En sevdiğim dizilerden Süper Baba'da oynayan sevgili Şevket Altuğ'un babacanlığını, yumuşak tavrını düşünerek karakterimi oynadım. Biraz ondan rol çaldım açıkçası. Cevdet karakteri oyunculuk yelpazeme katılmış çok güzel bir renk oldu" diye konuştu.

AĞLAYA, SIZLAYA İZLEDİM



Filmi galada izlerken çok heyecanlandığını belirten ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"Ayaklarım titredi. Ağlaya, sızlaya izledim. Filmi izlerken bambaşka hissetim. Belki de en hissederek oynadığım roldü. Çünkü oynamadım bir gerçeği anlatmaya çalıştım."