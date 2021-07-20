Şarkıcı Sibel Can, bu sezon ikinci kez soluğu Bodrum'da aldı. Demirciköy'de kaldığı otelin iskelesinde objektiflere takılan Sibel Can keyifli halleriyle dikkat çekti. Telefonunu elinden düşürmeyen sanatçının, plaj şıklığı dikkat çekti. Doğan SAVAŞ.
DENİZ KIZI BURÇİN
Eski aşkı İlker Kaleli'yi Instagram'dan silerek dostluğunu bitiren Burçin Terzioğlu, önceki gün kendini serin sulara bıraktı. Güzel oyuncunun Ege tatilindeki bu karesine "Deniz kızı Burçin" yorumları yağdı.
TEKNE POZU
Yasemin Özilhan'ın önceki gün eşi İzzet Özilhan ve annesi Emine Özilhan ile lüks teknelerinde gezintideydi. Yalıkavak'ta görüntülenen sosyetik aile, daha sonra sürat botuna atlayıp Kaplankaya'daki evlerine geçti.