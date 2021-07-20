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    Şarkıcı Sibel Can, bu sezon ikinci kez soluğu Bodrum'da aldı

    Şarkıcı Sibel Can, bu sezon ikinci kez soluğu Bodrum'da aldı. Demirciköy'de kaldığı otelin iskelesinde objektiflere takılan Sibel Can keyifli halleriyle dikkat çekti. Telefonunu elinden düşürmeyen sanatçının, plaj şıklığı dikkat çekti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 20 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Neşesi yerinde

    Şarkıcı Sibel Can, bu sezon ikinci kez soluğu Bodrum'da aldı. Demirciköy'de kaldığı otelin iskelesinde objektiflere takılan Sibel Can keyifli halleriyle dikkat çekti. Telefonunu elinden düşürmeyen sanatçının, plaj şıklığı dikkat çekti. Doğan SAVAŞ.

    DENİZ KIZI BURÇİN
    Eski aşkı İlker Kaleli'yi Instagram'dan silerek dostluğunu bitiren Burçin Terzioğlu, önceki gün kendini serin sulara bıraktı. Güzel oyuncunun Ege tatilindeki bu karesine "Deniz kızı Burçin" yorumları yağdı.

    TEKNE POZU
    Yasemin Özilhan'ın önceki gün eşi İzzet Özilhan ve annesi Emine Özilhan ile lüks teknelerinde gezintideydi. Yalıkavak'ta görüntülenen sosyetik aile, daha sonra sürat botuna atlayıp Kaplankaya'daki evlerine geçti.

        MERVE'YE SÜRPRİZ
        Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Yalıkavak Pandemi'de sahne aldı. Parıltılı kıyafetiyle sevenlerinin karşısına çıkan Özbey'e, doğum günü sürprizi yapıldı. Pandemi Ailesi sahneye pasta gönderip şarkıcının yeni yaşını kutladı.

        SON MODA HATİCE
        Güzel oyuncu Hatice Şendil, son günlerde paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şendil, önceki gün de bu şık karesiyle sosyal medyaya renk kattı.

        BAMBAŞKA CENGIZ İMREN
        Besteci ve yorumcu Cengiz İmren, 'Yılan' adını verdiği yeni single şarkısını Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarla buluşturdu. Cengiz İmren'in, yenilikçi ve pop stili dikkat çekti.

            FİLTRESİZ ÇOK MUTLU
            Güzel oyuncu Zeynep Tuğçebayat, Instagram'da doğal haliyle paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu, "Filtreler eğlenmek için güzel ama galiba bizi harcıyor" dedi.
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            Haberler Saklambaç Şarkıcı Sibel Can, bu sezon ikinci kez soluğu Bodrum'da aldı