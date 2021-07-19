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    Özge Sezince Varley, setlere geri döndü

    Özge Sezince Varley, setlere geri döndü. Bir yaş ara ile iki bebek dünyaya getiren Sezince, merakla beklenen Neslican Tay filminin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, duygularını şöyle paylaştı: "Hüzünlü bir hikaye ama ben setlere dönüşümün böyle bir proje ile olmasından ötürü mutluyum. Yakında dizi çekimlerine de döneceğim." İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 19 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Hikaye hüzünlü Özge sevinçli

    Özge Sezince Varley, setlere geri döndü. Bir yaş ara ile iki bebek dünyaya getiren Sezince, merakla beklenen Neslican Tay filminin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, duygularını şöyle paylaştı: "Hüzünlü bir hikaye ama ben setlere dönüşümün böyle bir proje ile olmasından ötürü mutluyum. Yakında dizi çekimlerine de döneceğim."

    GENÇLERE MAKYAJ MESAJI
    Yıldız Tilbe, Kerkisolfej     organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. 55 yaşına giren Tilbe, "Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bazı gençlere rastlıyorum. 20-25 yaşında olup boya ile 30-35 gösteriyorlar. Onlara üzülüyorum" dedi.

    AVCI'DAN KESKİN BAKIŞ
    Koray Avcı, önceki akşam Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

        Avcı'yı aşk yaşadığı iddia edilen güzel şarkıcı Ebru Keskin önden izledi. Avcı, şarkılarını söylerken bir yandan da Ebru Keskin'e aşk dolu bakışlar attı.

        İLKER'E JET CEVAP
        Burçin Terzioğlu,         3 buçuk yıl aşk yaşadığı İlker Kaleli'yle dostluğunu bitirdi. Şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan Kaleli, geçtiğimiz günlerde Terzioğlu'nu Instagram'dan silmişti. Güzel oyuncu da önceki gün eski aşkını silerek tüm bağını kopardı.

        AŞK GÜLÜŞÜ
        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk aradığı aşkı tatilde bulmuştu. Kalbini oyuncu Mustafa Mert Koç'a kaptıran Pamuk, tekne tatilinden sonra soluğu otelde aldı. Güzel oyuncu, önceki gün sevgilisine bu pozu verdi. Pamuk'a "Aşk yüzünü güldürdü" yorumları geldi.

            HER DİLDE İLTİFAT YAĞDI
            Nesrin Cavadzade, önceki gün sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir çekim için verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Cavadzade'ye yabancı ülkelerden hayranları iltifat yağdırdı.

            DENİZDE DANS ŞOVU
            Gökçe Bahadır, Bodrum tatiline ara vermeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Yalıkavak'ta Miya Beach'teydi. Uzun süre şezlongta güneşlenen oyuncu, daha sonra kendisini serin sulara bıraktı. Sahilden gelen müzik sesine ritim tutturan Bahadır, denizin içinde dans edip hem serinledi hem eğlendi.
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            Haberler Saklambaç Özge Sezince Varley, setlere geri döndü