Özge Sezince Varley, setlere geri döndü. Bir yaş ara ile iki bebek dünyaya getiren Sezince, merakla beklenen Neslican Tay filminin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, duygularını şöyle paylaştı: "Hüzünlü bir hikaye ama ben setlere dönüşümün böyle bir proje ile olmasından ötürü mutluyum. Yakında dizi çekimlerine de döneceğim."