Özge Sezince Varley, setlere geri döndü. Bir yaş ara ile iki bebek dünyaya getiren Sezince, merakla beklenen Neslican Tay filminin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, duygularını şöyle paylaştı: "Hüzünlü bir hikaye ama ben setlere dönüşümün böyle bir proje ile olmasından ötürü mutluyum. Yakında dizi çekimlerine de döneceğim."
GENÇLERE MAKYAJ MESAJI
Yıldız Tilbe, Kerkisolfej organizasyonu ile Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. 55 yaşına giren Tilbe, "Genç değilim ama öyle görünüyorum. Bazı gençlere rastlıyorum. 20-25 yaşında olup boya ile 30-35 gösteriyorlar. Onlara üzülüyorum" dedi.
AVCI'DAN KESKİN BAKIŞ
Koray Avcı, önceki akşam Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi Konserleri kapsamında sahne alarak sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.