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    Sır gibi saklıyordu: Ceylan Çapa gizemli aşkı İlya Salfati ile birlikteymiş

    Ceylan Çapa, 2 aydır aşk yaşayıp hiç görüntülenmediği sevgilisi İlya Salfati'yle ilk kez yakalandı. Bodrum'da aşka gelen Çapa, sevgliisine pozlar verirken, TAKVİM objektifine yakalandığından habersizdi. Takvim objektifini fark eden ikili, hemen odalarına çıktı. İşte muhabirimiz Doğan Savaş'ın Bodrum'dan derlediği haberler.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Takvim
    Aşık Ceylan

    Sosyetenin gözde bekarlarından Ceylan Çapa, kalbini İlya Salfati'ye kaptırarak aşk orucunu bozmuştu.

    Yaklaşık 2 aydır birlikte olan sevgililer, sürekli basını atlatmayı başarsa da önceki gün Bodrum tatilinde faka bastı.

    ÖPMEYE DOYAMADI


        Birlikte tatile giden Çapa ve Salfati, Gündoğan'da ilk kez görüntülendi.

        Kaldıkları otelin iskelesinde keyif yapan aşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Birbirini öpücüklere boğan ikiliden Çapa, sevgilisine aşk dolu pozlar verirken, Takvim objektifi de o anlarda gizlenen aşkı belgeledi.

            35 yaşındaki Ceylan Çapa, denizden çıkar çıkmaz havlusuna sarıldı. İlya Salfati, denizden çıkar çıkmaz aşkının yanağına öpücük kondurdu.

            Ceylan Çapa, sevgilisine bol öpücüklü pozlar verdi.Takvim objektifini fark eden ikili, hemen odalarına çıktı.

            VIP KADIRGALI


                Şarkıcı Seda Sayan,                 Bodrum'da hava bastı. Lüks bir teknede tatil yapan Sayan, gün boyunca dostlarını ağırladı.

                Ünlü şarkıcıyı ziyarete gelenler arasında yakın dostu Gülben Ergen de vardı.
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