Sır gibi saklıyordu: Ceylan Çapa gizemli aşkı İlya Salfati ile birlikteymiş

Sosyetenin gözde bekarlarından Ceylan Çapa, kalbini İlya Salfati'ye kaptırarak aşk orucunu bozmuştu.
Yaklaşık 2 aydır birlikte olan sevgililer, sürekli basını atlatmayı başarsa da önceki gün Bodrum tatilinde faka bastı.
ÖPMEYE DOYAMADI
Sosyetenin gözde bekarlarından Ceylan Çapa, kalbini İlya Salfati'ye kaptırarak aşk orucunu bozmuştu.
Yaklaşık 2 aydır birlikte olan sevgililer, sürekli basını atlatmayı başarsa da önceki gün Bodrum tatilinde faka bastı.
ÖPMEYE DOYAMADI
Birlikte tatile giden Çapa ve Salfati, Gündoğan'da ilk kez görüntülendi.
Kaldıkları otelin iskelesinde keyif yapan aşıklar, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Birbirini öpücüklere boğan ikiliden Çapa, sevgilisine aşk dolu pozlar verirken, Takvim objektifi de o anlarda gizlenen aşkı belgeledi.
35 yaşındaki Ceylan Çapa, denizden çıkar çıkmaz havlusuna sarıldı. İlya Salfati, denizden çıkar çıkmaz aşkının yanağına öpücük kondurdu.
VIP KADIRGALI
Şarkıcı Seda Sayan, Bodrum'da hava bastı. Lüks bir teknede tatil yapan Sayan, gün boyunca dostlarını ağırladı.
Ünlü şarkıcıyı ziyarete gelenler arasında yakın dostu Gülben Ergen de vardı.