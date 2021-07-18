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    Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın Afrika tatili devam ediyor

    Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’ın Afrika tatili devam ediyor. Şahin, önceki gün bu renkli pozlarıyla mutluluktan uçuyordu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 18 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Şahin uçuyor

    Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın Afrika tatili devam ediyor. Şahin, önceki gün bu renkli pozlarıyla mutluluktan uçuyordu.

    BİR GARİP İLİŞKİ
    Skandal     aşklarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin ve Marcus Aral, "Pes" dedirtiyor. Birbirleri hakkında ağır sözler söyleyen ikiliden Şahin, Marcus'a "100 metreden fazla yaklaşmama" cezası verdirmişti. Ancak ikili, önceki gün barışmalarını ilan etti.

    10 NUMARA KUTLAMA
    Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutladı. Yasemin Hanım, Instagram'dan paylaştığı eşiyle birlikte pozlarının altına "10. yılımız kutlu olsun. Seninle daha nice anı biriktirmeye..." notu düştü.

        ÖZGE CİLT BAKIMINDA
        Oyuncu Özge Özpirinçci, sosyal medyayı şenlendirdi. 6 yıldır birlikte olduğu Burak Yamantürk'le ilişkisinden anne olmak için gün sayan Özpirinçci, köpeğinin yüzünü yaladığı anları Instagram'da paylaştı. Altına "Cilt bakımı önemli" notunu düşen oyuncu, herkesi güldürdü.

        ELBİSTAN'DA BAYRAM
        Ünlü         isimler Elbistan'a çıkartma yapmaya hazırlanıyor. 7 ünlü sanatçının sahne alacağı Elbistan Festivali, Cem Adrian konseriyle start alacak. 26 Temmuz'da başlayacak festivalde sırasıyla Mehmet Erdem, Yusuf Güney, Ali Kınık, Irmak Arıcı, Oğuz Aksaç ve Haluk Levent sahneye çıkacak.

        İSTANBUL ONA KALDI
        Burcu Esmersoy,         önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Güzel sunucu boşalan İstanbul'da rahat rahat gezerek alışveriş turu yaptı.

            KIRMIZI EDA
            Sempatik             oyuncu Eda Ece, tatiline ara vermeden devam ediyor. Ece'nin önceki gün paylaştığı bu pozunda kıpkırmızı hali dikkat çekti.

            KAŞ BAKIMI
            Özge Ulusoy, bayram öncesi bakıma girdi. Ünlü model, önceki gün kaş bakımı yaptığı anlarını sosyal medyada paylaştı.
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