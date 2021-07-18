Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın Afrika tatili devam ediyor. Şahin, önceki gün bu renkli pozlarıyla mutluluktan uçuyordu.
BİR GARİP İLİŞKİ
Skandal aşklarıyla gündemden düşmeyen Şevval Şahin ve Marcus Aral, "Pes" dedirtiyor. Birbirleri hakkında ağır sözler söyleyen ikiliden Şahin, Marcus'a "100 metreden fazla yaklaşmama" cezası verdirmişti. Ancak ikili, önceki gün barışmalarını ilan etti.
10 NUMARA KUTLAMA
Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutladı. Yasemin Hanım, Instagram'dan paylaştığı eşiyle birlikte pozlarının altına "10. yılımız kutlu olsun. Seninle daha nice anı biriktirmeye..." notu düştü.