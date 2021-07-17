Naz Elmas'tan aşı çağrısı | 17 Temmuz magazin haberleri







MODA ŞOVU BAŞLADI

Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez ve Cameron Diaz gibi birçok ünlünün tercih ettiği plaj giyim markası Moeva; 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıttı.



Mandarin Oriental Bodrum'daki davete sosyetikler akın etti. Markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh, yaz alışverişi konusunda davetlilere ipuçları verdi...