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    Naz Elmas'tan aşı çağrısı | 17 Temmuz magazin haberleri

    Oyuncu Naz Elmas "Herkes mutlaka aşı olmalı. Kendini düşünmüyorsan toplumu düşünmek zorundasın" dedi. İşte haberin detayları ve 17 Temmuz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Takvim
    Naz’dan aşı çağrısı

    Oyuncu Naz Elmas, aşı sırası gelir gelmez soluğu İstanbul'da aldı. İlk aşısını olan Elmas, "Herkes mutlaka aşı olmalı. Kendini düşünmüyorsan toplumu düşünmek zorundasın" dedi.




    MODA ŞOVU BAŞLADI
    Kim Kardashian, Miranda Kerr, Jennifer Lopez ve Cameron Diaz gibi birçok ünlünün tercih ettiği plaj giyim markası Moeva; 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıttı.

    Mandarin Oriental Bodrum'daki davete sosyetikler akın etti. Markanın kurucuları Yağmur Zırh, Burcu Tanman ve Damla Zırh, yaz alışverişi konusunda davetlilere ipuçları verdi...



    VIP BULUŞMA
    MÜCEVHER markası Shiphra, Bodrum Lucca'da özel bir davetle yeni koleksiyonunu tanıttı. Markanın kurucusu Victoria Danilova'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davette, dünya jet sosyetesi bir araya geldi.

    Gecede Avrupa, Rusya ve Azerbaycan misafirlerinin yanı sıra Türk sosyetesinin tanınmış isimleri de yer aldı. Dünyaca ünlü şarkıcı Ishtar Alabina'nın sahne aldığı gecede misafirlere özel menü hazırlandı.
        Sanatçıya destek halka moral festivali
        Haberler Saklambaç Naz Elmas'tan aşı çağrısı | 17 Temmuz magazin haberleri