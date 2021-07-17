Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Musti’nin derdi herkesi gerdi! Mustafa Sandal tekne sahipleri ve kaptanlara isyan etti

    Göcek’te teknesinde tatil yapan Mustafa Sandal, hızlı giden diğer tekne sahipleri ve kaptanlara isyan etti. Musti’nin lüks derdine “Keşke böyle dertlerimiz olsa” yorumları yapıldı.

    Musti’nin derdi herkesi gerdi

    Ünlü popçu Mustafa Sandal, tepki göstereyim derken tepkilerin hedefi oldu. Sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'la Göcek'e giden Sandal, tekne trafiğine dikkat çekmek istedi.


    Bir video paylaşan Sandal, "24 yıl önce Göcek'e ilk geldiğimde tekne sahiplerinin ve kaptanlarının birbirine saygıları vardı. Göcek koyları içerisinde 10 milden hızlı gitmezlerdi" dedi.



    Musti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göcek'te şu anda tekne sayısı bildiğim kadarıyla 3 bin 500'ü geçmiş durumda. Göcek Koyu içinde 25-30 mille geçen tekneler görüyorum. Onlar hızlı gittikçe bizim demirli teknemiz sallanıyor. O kaptanlarda biraz vicdan olsa öyle süratli gitmezler"



        Musti'nin bu serzenişine takipçileri ise, "Keşke teknemiz olsa da öyle dertlerimiz olsa", "Allah yardım etsin derdin gerçekten çok büyükmüş" yorumları geldi.



        Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatildeydi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sanatçıya destek halka moral festivali
        Haberler Saklambaç Musti’nin derdi herkesi gerdi! Mustafa Sandal tekne sahipleri ve kaptanlara isyan etti