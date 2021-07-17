Musti’nin derdi herkesi gerdi! Mustafa Sandal tekne sahipleri ve kaptanlara isyan etti

Ünlü popçu Mustafa Sandal, tepki göstereyim derken tepkilerin hedefi oldu. Sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'la Göcek'e giden Sandal, tekne trafiğine dikkat çekmek istedi.
Bir video paylaşan Sandal, "24 yıl önce Göcek'e ilk geldiğimde tekne sahiplerinin ve kaptanlarının birbirine saygıları vardı. Göcek koyları içerisinde 10 milden hızlı gitmezlerdi" dedi.
Musti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göcek'te şu anda tekne sayısı bildiğim kadarıyla 3 bin 500'ü geçmiş durumda. Göcek Koyu içinde 25-30 mille geçen tekneler görüyorum. Onlar hızlı gittikçe bizim demirli teknemiz sallanıyor. O kaptanlarda biraz vicdan olsa öyle süratli gitmezler"