Musti’nin derdi herkesi gerdi! Mustafa Sandal tekne sahipleri ve kaptanlara isyan etti





Musti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göcek'te şu anda tekne sayısı bildiğim kadarıyla 3 bin 500'ü geçmiş durumda. Göcek Koyu içinde 25-30 mille geçen tekneler görüyorum. Onlar hızlı gittikçe bizim demirli teknemiz sallanıyor. O kaptanlarda biraz vicdan olsa öyle süratli gitmezler"