Kıvanç Tatlıtuğ sendromu! Karizmasıyla sosyal medyayı salladı





Erkekleri kıskandıran Tatlıtuğ'un kadın hayranları da Başak Dizer'e mesajlar attı. Ünlü stil danışmanını hedef alan Kıvanç'ın kadın hayranları, "Bir daha dünyaya gelseydim Başak Dizer olarak gelmek isterdim", "Başak nasıl bir sevap işledin sen" gibi yorumlar yaptı. Başak Dizer ise gelen bu yorumlara her zamanki gibi gülüp geçti.