Kıvanç Tatlıtuğ sendromu! Karizmasıyla sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medyayı salladı. 2016 yılında nikah masasına oturduğu Başak Dizer'le mutlu bir evliliği olan Tatlıtuğ'un Fethiye tatilinden paylaştığı karizmatik pozu, yorum ve beğeni rekoru kırdı.
Saçlarını bağlayıp takılarıyla dikkat çeken 37 yaşındaki Tatlıtuğ'a "Tokan bile benden havalı" ve "Picasso seni görse tüm tablolarını yakardı!" şeklinde yorumlar geldi.
Erkekleri kıskandıran Tatlıtuğ'un kadın hayranları da Başak Dizer'e mesajlar attı. Ünlü stil danışmanını hedef alan Kıvanç'ın kadın hayranları, "Bir daha dünyaya gelseydim Başak Dizer olarak gelmek isterdim", "Başak nasıl bir sevap işledin sen" gibi yorumlar yaptı. Başak Dizer ise gelen bu yorumlara her zamanki gibi gülüp geçti.