Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Bodrum'da aşk tatilinde

Oyuncu sevgililer Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sonunda kavuştu. Saraçoğlu'nun çok çalıştığını söyleyerek, "Birbirimizi zor görüyoruz" diye dert yanan yakışıklı oyuncu, aşkını kapıp soluğu Bodrum'da aldı.