Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Bodrum'da aşk tatilinde

Oyuncu sevgililer Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sonunda kavuştu. Saraçoğlu'nun çok çalıştığını söyleyerek, "Birbirimizi zor görüyoruz" diye dert yanan yakışıklı oyuncu, aşkını kapıp soluğu Bodrum'da aldı.
Turgutreis'te amcasının evine giden Yazıcıoğlu, gün boyu sevgilisiyle havuz keyfi yapıp hasret giderdi. Mert Yazıcıoğlu'yla sarmaş dolaş gün batımı manzarasını seyreden Afra Saraçoğlu, duru güzelliğiyle dikkat çekti.
DİZİ BİTTİ TATİL BAŞLADI
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın final yapmasıyla kendine vakit ayıran Alina Boz, tatile çıktı. Dizide canlandırdığı Mahur karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Boz, sevgilisi Mithatcan Özer'le birlikte Bodrum'a gitti.