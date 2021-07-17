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    Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Bodrum'da aşk tatilinde

    Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu, Bodrum’da aşk tatiline çıktı. Yoğun çalışan sevgilisini görememekten şikayet eden Yazıcıoğlu, aşkıyla doya doya hasret giderdi. İşte haberin detayları ve Bodrum'dan derlediğimiz diğer haberler...

    Doğan Savaş TAKVIM
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    Bodrum aşıkları

    Oyuncu sevgililer Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sonunda kavuştu. Saraçoğlu'nun çok çalıştığını söyleyerek, "Birbirimizi zor görüyoruz" diye dert yanan yakışıklı oyuncu, aşkını kapıp soluğu Bodrum'da aldı.



    Turgutreis'te amcasının evine giden Yazıcıoğlu, gün boyu sevgilisiyle havuz keyfi yapıp hasret giderdi. Mert Yazıcıoğlu'yla sarmaş dolaş gün batımı manzarasını seyreden Afra Saraçoğlu, duru güzelliğiyle dikkat çekti.



    DİZİ BİTTİ TATİL BAŞLADI
    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı'nın final yapmasıyla kendine vakit ayıran Alina Boz, tatile çıktı. Dizide canlandırdığı Mahur karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Boz, sevgilisi Mithatcan Özer'le birlikte Bodrum'a gitti.



        Önceki gün Yalıkavak Xuma Beach'te görüntülenen ikili, dostlarıyla bol bol sohbet etti. Son dönemde yıldızı parlayan Alina Boz, göz hapsindeydi. Güzel oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmadı.



        UÇTU UÇTU GİZEM UÇTU
        Gizem Karaca tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu, Yalıkavak Xuma Beach'te objektiflere takıldı.



        Oldukça neşeli görünen Gizem Karaca, iskeleden atlayarak çocuklar gibi eğlendi.
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