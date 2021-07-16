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    Sergen Yalçın, cömertlikte de şampiyonluğa oynuyor: 22'lik sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya tektaş aldı

    Sergen Yalçın, cömertlikte de şampiyonluğa oynuyor. Ünlü teknik direktör, 22 yaşındaki Ukranyalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya’ya tektaş yüzük hediye etti. Ukranyalı model, kedileri bahane edip tektaş yüzüğüyle hava attı.

    Tektaş değil Beşiktaş!

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, çapkınlıkta da zirveye oynuyor.

    48 yaşındaki teknik direktörün kalbini 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığını ilk Takvim ortaya çıkarmıştı.

    KEDİ BAHANE
    Bu aşk haberinden sonra sevgilisiyle birlikte çıktığı Çeşme tatilinde objektiflere takılan Yalçın, geçtiğimiz haftalarda Karibskaya'nın memleketine gitmişti. Buraya eli boş gitmeyen ünlü teknik adamın Karibskaya'ya yüzük hediye ettiği öğrenildi. Ünlü model de önceki gün taktığı tektaşıyla Instagram'da şov yaptı.

    Yavru kedileri sevme bahanesiyle video çeken Lisaveti Karibskaya, tektaşını gösterebilmek için adeta gözlere soktu. Güzel modelin mutluluğu yüzüne yansımıştı. Bu arada Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tek taşın fiyatının 25 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

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    Haberler Saklambaç Sergen Yalçın, cömertlikte de şampiyonluğa oynuyor: 22'lik sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya tektaş aldı