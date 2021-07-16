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    Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı

    Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şort ve tişört giyen Yener, "Acelem var konserim için kostüm bakmaya gidiyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde mayoyla sahneye çıkan şarkıcı, "Şimdi daha cesurunu giyeceğim" diyerek iddialı konuştu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Cesur Hande

    Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şort ve tişört giyen Yener, "Acelem var konserim için kostüm bakmaya gidiyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde mayoyla sahneye çıkan şarkıcı, "Şimdi daha cesurunu giyeceğim" diyerek iddialı konuştu.

    UTANGAÇ İKİLİ
    Oyuncu Aslı Turanlı     ve sevgilisi Besim Çırak, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Zanzibar'da romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, utangaç tavırlar sergiledi.

    ORGANİK BESLENİYOR
    Güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Aktaş, spor sonrasında organik ürünleri mutfağında bulunduran Plus Kitchen adlı restoranda yemek yedi.

        ŞIKLIK SiMGESİ
        Pop müziğinin sevilen ismi Simge, Harbiye Açıkhava sahesinde sevenleriyle buluştu. Simge'nin performansı ile başlayan konser Rubato ile devam etti. Simge, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümleriyle şıklık rüzgarı estirdi.

        TATİL NEŞESİ
        Oyuncu Rojda Demirer         ile sevgilisi Ulaş Kıyak'ın aşkı tam gaz devam ediyor. İki sevgili, önceki gün Bodrum Gümüşlük'teydi. Tekne turuna çıkan çift, daha sonra soluğu Datça'nın Knidos Adası'nda aldı.

        BAŞIMIN TACI POZU
        Nesrin Cavadzade, önceki gün paylaştığı bu pozunda sevgilisi Göhkan Alkan'ı alnına etiketledi. Güzel oyuncunun sevimli bir atla verdiği karesi, "Sevgilisini başının tacı yaptı" dedirtti.

            MEYDAN OKUDU
            Bergüzar Korel,             son dönemde sosyal medyayı sık kullanmaya başladı. Her paylaşımı binlerce beğeni alan güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı bu pozuna da "Nesin sen canım Influencer mı?" notu düştü.

            GELECEĞİN GAGA'SI!
            Kosova'nın 'Lady Gaga'sı             olarak bilinen ve NBA yıldızı Tu Holloway ile yaşadığı aşk ile dünya basınının da ilgisini çeken Asya Gashi, Amerika'da çıkaracağı şarkısı için stüdyoya girdi. County Journal gazetesine röportaj veren Gashi için "The next Lady Gaga?" başlığı atıldı.

            DISCO'YA ÖZEL HİZMET
            Murat Aşık ve doğuma sayılı günleri kalan eşi Gökçen Paprika, Bodrum Türkbükü'ndeki Borsa On The Beach'te görüntülendi. Gökçen Hanım, denizden çıkan köpeği Disco'yu havluyla böyle kuruladı.

                GİGİ CANSEVER
                Dünyaca                 ünlü top model, Gigi Hadid, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Filistin asıllı ABD'li modelin fotoğrafları Türk takipçilerinin de büyük ilgisini çekti. Her zamanki seksiliğinden uzak görünen ve bir takım elbiseyle poz veren Gigi Hadid'i şarkıcı Cansever'e benzeten Türk hayranları, "Gigi Cansever", "Efsane Hadid arabeske bağladı" esprileri yaptı.
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                Haberler Saklambaç Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı