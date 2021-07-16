Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı

GELECEĞİN GAGA'SI!

Kosova'nın 'Lady Gaga'sı olarak bilinen ve NBA yıldızı Tu Holloway ile yaşadığı aşk ile dünya basınının da ilgisini çeken Asya Gashi, Amerika'da çıkaracağı şarkısı için stüdyoya girdi. County Journal gazetesine röportaj veren Gashi için "The next Lady Gaga?" başlığı atıldı.