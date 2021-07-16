Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Şort ve tişört giyen Yener, "Acelem var konserim için kostüm bakmaya gidiyorum" dedi. Geçtiğimiz günlerde mayoyla sahneye çıkan şarkıcı, "Şimdi daha cesurunu giyeceğim" diyerek iddialı konuştu.
UTANGAÇ İKİLİ
Oyuncu Aslı Turanlı ve sevgilisi Besim Çırak, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Zanzibar'da romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, utangaç tavırlar sergiledi.
ORGANİK BESLENİYOR
Güzel oyuncu Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Aktaş, spor sonrasında organik ürünleri mutfağında bulunduran Plus Kitchen adlı restoranda yemek yedi.