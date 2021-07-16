Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Teklıvıran da orada: Canlı müziğe hasret kalan İstanbullular, Kenan Doğulu’yla coştu

Maximum Uniq Açıkhava'da yılın ilk İstanbul konseriyle sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, sahne performansıyla muhteşem bir konsere imza attı. BKM'nin yaz etkinliklerinin açılışını yapan Doğulu, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen gecede coşku bir an olsun dinmedi. Kenan Doğulu, konserinin sonunda hiç kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez bis yaparak "Pamuk" ve "Tükendim Ben'' şarkılarını seslendirdi.

GÜZELLER AKIN ETTI

Tatile ara verip İstanbul'a dönen, Nur Fettahoğlu, Hande Doğandemir ve Seda Bakan, konserde eğlenerek kurtlarını döktü.

ELDE VAR MUTLULUK

Oyuncu Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran, konser boyunca el ele