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    Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi

    İtalya'da yayınlanan dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi. Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Gürel, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 14 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    'Çok şanslıyım'

    İtalya'da yayınlanan dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi. Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Gürel, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." dedi.

    PAZARTESİNİN TEK HAKİMİ
    Atv'nin     Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, "Kalp Yarası" üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 5,10 izlenme oranı ve yüzde 18,96 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    AYLA RÜZGARI
    Geçtiğimiz akşam Tuzla Port'un açılışını Ayla Çelik konseriyle yaptı. İstanbullular'a keyif dolu bir gece yaşatan Çelik, Bağdat şarkısı olmak üzere en güzel şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan seslendirdi.

        ODAMDAN ÇIKMADIM
        Ünlü         şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konser verdi. Sahneye "Delikanlım" ile çıkan Tilbe'ye dev bir dinleyici korosu eşlik etti. 2.5 saat ara vermeden şarkı söyleyen Tilbe hayranlarıyla hasret giderdi. Ünlü şarkıcı, "Pandemide değil evden, odamdan hiç çıkmadım, en fazla 15 kez çıkmışımdır. Onu bile çok söyledim. Yavaş yavaş açılacağız, istediğim performansa geleceğiz." deyince Harbiye'yi dolduranlar Tilbe'yi dakikalarca alkışladı.

        TEKNE KEYFİ
        Hattat         Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hattat'ın eşi Burcu Hattat, Bodrum Hattat koyunda demirli lüks yatında Lion Diamond'ın sahibi Öznur Yakın'ı misafir etti. Lüks yatta sohbet edip güneş ve denizin keyfini çıkardılar.

        TATİL BAŞLADI
        Futbolcu         Martin Skrtel, tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Önceki gün oğluyla ege koylarında jet ski yaparken görüntülenen Skrtel'in, keyifli olduğu gözlendi.
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        Haberler Saklambaç Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi