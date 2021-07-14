İtalya'da yayınlanan dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi. Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Gürel, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." dedi.
PAZARTESİNİN TEK HAKİMİ
Atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, "Kalp Yarası" üçüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 5,10 izlenme oranı ve yüzde 18,96 izlenme payı alarak birinci oldu. Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
AYLA RÜZGARI
Geçtiğimiz akşam Tuzla Port'un açılışını Ayla Çelik konseriyle yaptı. İstanbullular'a keyif dolu bir gece yaşatan Çelik, Bağdat şarkısı olmak üzere en güzel şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan seslendirdi.