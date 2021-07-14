İtalya'da yayınlanan dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Özge Gürel, CHİ ITALİA dergisine röportaj verdi. Serkan Çayoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Gürel, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu, hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç! Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." dedi.