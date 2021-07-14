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    'Kuruluş Ssman' Endonezya ve Bosna Hersek'te de izleyiciyle buluşacak

    Atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

    37 ülkenin zirvesinde

    Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

    Kuruluş Osman, şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te de yayına girmeye hazırlanıyor.

    Endonezya ve Bosna Hersek ile birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan 'Kuruluş Osman', yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytinglerin de zirvesinde.

    Endonezya'nın en popüler kanallarından NET TV'de yayınlanacak dizi, Bosna Hersek'te ise ülkenin en eski ve önemli kanalı Hayat TV'de seyirciyle buluşacak.

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