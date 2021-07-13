Aşklarıyla imrendiren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber. Evlenmeleri beklenen iki ünlü oyuncu, 6 yıllık ilişkilerini bitirerek sevenlerini üzdü. Önal ve İynemli, sosyal medyadaki pozlarını da sildi.
İTALCAN COŞTU
EURO 2020'nin şampiyonu İtalya, Can Yaman'ı coşturdu. Sevgilisi Diletta Leotta'ya destek için yüzünü İtalya bayrağının renklerine boyatan Yaman, maç sonrasında da şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
DİLLER DIŞARI
Bensu Soral, sevimli köpeği Bruno ile renkli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı bu karesinde dilini Bruno, gibi dışarı çıkarak herkesi gülümsetti.