Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber

SORTIE'DE ÇİFTE ŞOV

İş adamı Barkın Akan ile beraber Sortie içinde Ello adlı bir mekan açan Hande Yener ve Berksan, önceki gün yeni şarkılarıyla görücüye çıktı. Yener "Sahte", Berksan da "Platonik" şarkısının tanıtımını konserle yaptı. Mekanı tıka basa dolduran ikili, hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşattı. Yener'in Ruu.Australia marka transparan mayosu büyük beğeni topladı.