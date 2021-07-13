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    Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber

    Aşklarıyla imrendiren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber. Evlenmeleri beklenen iki ünlü oyuncu, 6 yıllık ilişkilerini bitirerek sevenlerini üzdü. Önal ve İynemli, sosyal medyadaki pozlarını da sildi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 13 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Bır aşk daha bitti

    Aşklarıyla imrendiren Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber. Evlenmeleri beklenen iki ünlü oyuncu, 6 yıllık ilişkilerini bitirerek sevenlerini üzdü. Önal ve İynemli, sosyal medyadaki pozlarını da sildi.

    İTALCAN COŞTU
    EURO 2020'nin şampiyonu İtalya, Can Yaman'ı coşturdu. Sevgilisi Diletta Leotta'ya destek için yüzünü İtalya bayrağının renklerine boyatan Yaman, maç sonrasında da şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

    DİLLER DIŞARI
    Bensu Soral, sevimli köpeği Bruno ile renkli paylaşımlarına devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı bu karesinde dilini Bruno, gibi dışarı çıkarak herkesi gülümsetti.

        SORTIE'DE ÇİFTE ŞOV
        İş adamı Barkın Akan ile beraber Sortie içinde Ello adlı bir mekan açan Hande Yener ve Berksan, önceki gün yeni şarkılarıyla görücüye çıktı. Yener "Sahte", Berksan da "Platonik" şarkısının tanıtımını konserle yaptı. Mekanı tıka basa dolduran ikili, hayranlarına unutamayacakları bir sahne performansı yaşattı. Yener'in Ruu.Australia marka transparan mayosu büyük beğeni topladı.

        1000 KİLOMETRE ÇADIR TATİLİ
        Oyuncu Müge Boz,         eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile çadır tatiline çıktı. Çift, Datça, Marmaris, Fethiye ve Muğla'da kamp kurdu. Arabalarına özel çadır yaptıran çift, 1000 km. yol katetti.

        KIZIYLA TESELLİ TATİLİ
        İş insanı Ali Gürsoy'la 12 yıllık evliliğini Aralık ayında bitiren Melis Çiftçi, kızıyla birlikte tatile çıktı. Önceki gün Torba'da bir beach'te kızıyla kano keyfi yapan sosyetik güzelin, fit hali dikkat çekti.

            BİR BODRUM MASALI
            Sunucu Ece Vahapoğlu,             eşi Cihan Alpay ve oğlu Efe ile Bodrum'da gününü gün ediyor. Sempatik aile, önceki gün de deniz keyfi yaparken görüntülendi.

            BİR BAŞKA HATİCE
            Güzel oyuncu Hatice Şendil, tatilden paylaştığı fotoğraflarla katalog çekimlerini aratmıyor. 1 çocuk annesi olan Şendil, önceki gün bu karesiyle de güzelliğini gözler önüne serdi.

            ANA KUZUSU
            Aslıhan Malbora ile başrolü oynadığı "Aşk Oluversin Gari" filminin çekimleri nedeniyle Bodrum'da olan oyuncu Birand Tunca, setin boş gününde annesiyle buluştu. Sempatik oyuncu, gün boyunca annesiyle neşeli anlar yaşadı.

                KIZ KIZA GEZELİM
                Oyuncu Aslı Turanlı, Besim Çırak ile aşkına tam gaz devam ediyor. Turanlı, önceki gün de Instagram'dan aşk dolu paylaşım yaptı.

                KIVILCIM YAKTI
                Manken Kıvılcım Ertunç, Instagram'da kabus yaşadı. Saplantılı takipçisinin tacizlerine maruz kaldı. Hemen savcının kapısını çaldı: İftira atıyor. Çok korkuyorum. Cezalandırılsın. ATAKAN IRMAK.
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                Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
                Haberler Saklambaç Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'dan kötü haber