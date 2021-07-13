FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine karşı Türk milletinin destansı mücadelesini anlatan '15/07 Şafak Vakti' filmi 15 Temmuz'da gösterime girecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı desteğiyle çekilen filmin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlendi. Filmde rol alan Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı ve Aslıhan Karalar dün basın toplantısında buluştu.

Duygulanan Erkan Petekkaya, "Böyle bir direniş, böyle bir halk dünyanın neresinde var? Hangi halk tankın altına yatar? Hala tüylerim diken diken oluyor. Filmde hem oynadık hem ağladık. Ben de rol aldığım için çok mutluyum" dedi.



