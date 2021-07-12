Ünlüler Bodrum'da romantizme doydu: Tarık Emir Tekin ve Fransız sevgilisi Sofia her saniye sarmaş dolaştı

Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Bodrum'da ünlülerin akınına uğradı. Yıldız isimlerin adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdiği etkinlikte aşk rüzgarı yaşandı.
Eski futbolcu Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin partiye Fransız sevgilisi Sofia ile birlikte katıldı. Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncu ve sevgilisi Bodrum'da aşka geldi.
Denizin içinde bile sarmaş dolaş olan aşıklar, gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olmadı. Sevgilisini öpücüklere boğan Emir Tekin, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirtti.