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    Ünlüler Bodrum'da romantizme doydu: Tarık Emir Tekin ve Fransız sevgilisi Sofia her saniye sarmaş dolaştı

    Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Bodrum'da ünlülerin akınına uğradı. Yıldız isimlerin adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdiği etkinlikte aşk rüzgarı yaşandı. Eski futbolcu Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin partiye Fransız sevgilisi Sofia ile birlikte katıldı. İşte muhabirimiz Doğan Savaş'ın sizler için Bodrum'dan derlediği haberler.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Aşk bodrum'da yaşanıyor!

    Bu yıl 14. Kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Bodrum'da ünlülerin akınına uğradı. Yıldız isimlerin adeta birbirleriyle şıklık yarışına girdiği etkinlikte aşk rüzgarı yaşandı.

    Eski futbolcu Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin partiye Fransız sevgilisi Sofia ile birlikte katıldı. Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncu ve sevgilisi Bodrum'da aşka geldi.

    Denizin içinde bile sarmaş dolaş olan aşıklar, gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olmadı. Sevgilisini öpücüklere boğan Emir Tekin, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirtti.

        KIZ KIZA TATİL!
        Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, ikinci tatiline de Bodrum'da başladı.

        Önceki gün Yalıkavak Miya Beach'te görüntülenen oyuncu, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkardı. Pamuk, kız kıza geldikleri beach'te neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu. Oyuncunun düzgün fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı.

        GÖZLER ÜZERİNDE
        Atv'nin rekortmen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Ortakent'te görüntülenen oyuncu, denize girmek yerine küçük bir çocukla oynadı.

            ÇİÇEK GİBİ GÜLÜŞ
            Yönetmen             sevgilisi Thor Saevarsson ile önceki gün aşkları belgelenen Dilan Çiçek Deniz, kaldıkları otelin beach'inde görüntülendi. Yeni aşkıyla denizde mutluluk tablosu çizen Çiçek'in, aşk dolu bakışları gözlerden kaçmadı.

            SERİN SULARA ATLADI...
            Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün bir derginin katalog çekimleri için Bodrum'daydı. Çekimlere verilen arayı fırsat bilen Tüzünataç, denize atlayıp serinledi.

            FAVORİSİ KIRMIZI
            Bir çok ünlü isim gibi tatiline Bodrum'da devam eden Gökçe Bahadır, önceki gün kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı. Bahadır, arkadaşlarıyla birlikte gün boyu eğlenerek denizin tadını çıkardı.
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            Haberler Saklambaç Ünlüler Bodrum'da romantizme doydu: Tarık Emir Tekin ve Fransız sevgilisi Sofia her saniye sarmaş dolaştı