Ünlüler Bodrum'da romantizme doydu: Tarık Emir Tekin ve Fransız sevgilisi Sofia her saniye sarmaş dolaştı

FAVORİSİ KIRMIZI

Bir çok ünlü isim gibi tatiline Bodrum'da devam eden Gökçe Bahadır, önceki gün kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı. Bahadır, arkadaşlarıyla birlikte gün boyu eğlenerek denizin tadını çıkardı.