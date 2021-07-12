Bu yıl 14. kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Mgallery Hotel'deki etkinliğe; Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı. Kütük, "Bizim için normalleşmeden sonra ilk organizasyon oldu. Sanki hayata yeniden geldik" dedi.
GÜNDEŞ BODRUM'U SALLADI
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, haftasonu boyunca Günay Restaurant'ta verdiği 3 konserle Bodrum sezonunu açtı. Şarkıcıyı dinlemek isteyenler rezervasyonları günler öncesinden doldurdu. Sesi ve zarafetiye misafirlerini büyüleyen Ebru Gündeş, "Şarkı söylemeyi çok özlemişim. Şükürler olsun yine birlikteyiz" diyerek sahne özlemini dile getirdi.
YAZLIKÇI NESLİŞAH
Oyuncu Engin Altan Düzyatan'la mutlu bir evliliği olan Neslişah Alkoçlar, Bodrum sahillerini yaktı geçti. Alkoçlar, binlerce beğeni alan fotoğrafına, "Yazın gülümseme oranım yükseliyor kesinlikle" notu düştü.