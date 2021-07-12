Bu yıl 14. kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Mgallery Hotel'deki etkinliğe; Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı. Kütük, "Bizim için normalleşmeden sonra ilk organizasyon oldu. Sanki hayata yeniden geldik" dedi.