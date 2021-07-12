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    Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

    Bu yıl 14. kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Mgallery Hotel'deki etkinliğe; Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı. Kütük, "Bizim için normalleşmeden sonra ilk organizasyon oldu. Sanki hayata yeniden geldik" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 12 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Hayata döndü

    Bu yıl 14. kez düzenlenen Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti. Mgallery Hotel'deki etkinliğe; Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu gibi pek çok ünlü isim katıldı. Kütük, "Bizim için normalleşmeden sonra ilk organizasyon oldu. Sanki hayata yeniden geldik" dedi.

    GÜNDEŞ BODRUM'U SALLADI
    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, haftasonu boyunca Günay Restaurant'ta verdiği 3 konserle Bodrum sezonunu açtı. Şarkıcıyı dinlemek isteyenler rezervasyonları günler öncesinden doldurdu. Sesi ve zarafetiye misafirlerini büyüleyen Ebru Gündeş, "Şarkı söylemeyi çok özlemişim. Şükürler olsun yine birlikteyiz" diyerek sahne özlemini dile getirdi.

    YAZLIKÇI NESLİŞAH
    Oyuncu Engin Altan Düzyatan'la     mutlu bir evliliği olan Neslişah Alkoçlar, Bodrum sahillerini yaktı geçti. Alkoçlar, binlerce beğeni alan fotoğrafına, "Yazın gülümseme oranım yükseliyor kesinlikle" notu düştü.

        GUPSE'NİN KOPYASI
        Gupse Özay, sosyal medyada da yüzleri gülümsetiyor. Önceki gün yeğeniyle bu pozunu paylaşan sempatik oyuncu, "Kız halaya... Kimse kusura bakmasın" diyerek güldürdü.

        AŞIRI AŞKA GELDİ
        Aradığı         mutluluğu Çağla Gizem Çelik'te bulan Ahmet Kural, aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor. Kural, önceki gün bu karesine "Aşırı aşk" yazarak romantikliğini konuşturdu.

        SIKINTI YOK
        Çağatay Ulusoy,         isminin Serenay Sarıkaya ile anılmasına isyan edince sevgilisi Duygu Sarışın, rahatladı. Güzel oyuncu, önceki gün verdiği bu pozla "Sıkıntı yok" mesajı verir gibiydi.
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        Haberler Saklambaç Elle Summer Weekend, Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti